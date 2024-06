WILMINGTON, Massachusetts, 5. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, der Marktführer bei autonomen mobilen Robotern für Fulfillment-Lager, wurde von der Business Intelligence Group mit dem 2024 Fortress Cybersecurity Award in der Kategorie Compliance ausgezeichnet. Diese begehrte Auszeichnung unterstreicht das unermüdliche Engagement von Locus Robotics für die Einhaltung der höchsten Cybersicherheitsstandards und die Förderung einer Kultur des robusten Datenschutzes.

Führendes Unternehmen in der Lagerautomatisierung erhält prestigeträchtige Anerkennung für sein unermüdliches Engagement bei der Einhaltung von Kundendaten und der Einhaltung strenger Sicherheitsstandards

Locus Robotics hat sich die Philosophie „Trust but Verify" – vertrauen, aber nachprüfen – auf die Fahne geschrieben, da das Unternehmen einen tiefen Einblick in geschützte Kundeninformationen hat, einschließlich Auftragsvolumen, Arbeitsanforderungen und Betriebskosten. Dieser Ansatz hat die Position des Unternehmens als Branchenvorreiter in Sachen Sicherheit und Compliance im Bereich der Lagerroboter gefestigt.

„Compliance und Vertrauen sind das Fundament, auf dem unsere Cybersicherheitsstrategie aufbaut", so Fouad Khalil, Leitender Direktor für Unternehmenssicherheit, Risiko und Compliance bei Locus Robotics. „Wir lassen nichts unversucht, um unsere Praktiken an branchenführenden Sicherheitsstandards auszurichten, kontinuierliche Verbesserungen zu gewährleisten und die Sensibilisierung und Schulung unserer Mitarbeiter zu fördern. Durch unser unermüdliches Streben nach hervorragender Compliance können wir die sensiblen Daten unserer Kunden schützen und ihr Vertrauen aufrecht erhalten."

Die Fortress Cybersecurity Awards, die von der Business Intelligence Group verliehen werden, zeichnen bahnbrechende Unternehmen und Einzelpersonen aus, die in verschiedenen Kategorien wie Compliance an der Spitze der Innovation im Bereich Cybersicherheit stehen. Die Preisträger werden aufgrund ihres Engagements für die Entwicklung robuster Sicherheitslösungen, die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und die Abwehr der wachsenden Bedrohung durch Cyberangriffe ausgewählt.

„In der heutigen digitalen Landschaft ist die Einhaltung von Cybersicherheitsvorschriften nicht mehr nur eine Option, sondern ein Muss", sagte Maria Jimenez, Nominierungsbeauftragte der Business Intelligence Group. „Wir sind stolz darauf, Locus Robotics für sein unermüdliches Engagement für die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards auszuzeichnen und damit neue Maßstäbe für herausragende Leistungen im Bereich Datenschutz und Compliance zu setzen."