Pressestimme 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Messerattacke in Mannheim "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Messerattacke in Mannheim: "Sicherheitsprobleme wie Islamismus lassen sich nicht abschieben, so bequem dieser Lösungsansatz zu sein scheint, so sehr wiegt er doch die Öffentlichkeit in eine falsche Sicherheit. Nur …