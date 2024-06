FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 18. Juni 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 5. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen

07:30 ESP: Inditex, Q1-Zahlen

10:00 DEU: CEWE Hauptversammlung 2024 in Oldenburg

10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung in München

10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung

10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank (pbb), Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Encavis, Hauptversammlung in Hamburg

11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung in München

11:30 DEU: Fresenius, Capital Markets Day in London

16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung

17:30 USA: Walmart, Hauptversammlung

18:30 DEU: SAP, Sapphire Financial Analyst Conference (3.-5.6.24) 19:00 USA: Airbnb, Hauptversammlung

22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes