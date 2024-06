Deutsche Telekom Hohe Vola am Abwärtstrend Am Montag hatte der deutsche Staat über die staatseigene Bank KfW binnen weniger Stunden 110 Mio. Telekom-Aktien bei Investoren platziert und damit 2,43 Mrd. Euro erlöst. Der Staatsanteil an der Deutschen Telekom reduzierte sich damit von 30,00 auf …