Aus technischer Sicht wurde mit dem Rückfall vom Dienstag ein weiteres Kursziel bei 18.316 Punkten aktiviert, was zeitgleich die maximale Ausdehnung der vorherigen SKS-Formation darstellt. Gelingt es dort keinen tragfähigen Boden aufzubauen, könnte wieder das Niveau von rund 18.200 Punkten in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Brenzlig dürfte es für das heimische Leitbarometer dagegen werden, wenn der Index unter 18.200 Punkte zurückfällt, in diesem Fall müssten sich Anleger auf Abschlagsrisiken in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 17.832 Punkten einstellen. Kurzfristige Gründe für die Stimmungseintrübung sind an der Wall Street zu suchen, dort wird nämlich ein deutlich späteres Zinssensenkungsszenario angenommen, als dies vor einigen Wochen noch der Fall war.

Ein kurzer Blick auf den Fear & Greed Indikator zeigt nach gestrigem Stand langsam Angst (Fear) an, sodass sich die Abschläge kurzfristig fortsetzen dürften. Trotzdem geht kein größeres Topping-Muster aus den aktuellen Kursmustern hervor. Dennoch sollten Anleger auf einen schwächeren Monat Juni vorbereitet sein.