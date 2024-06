Nachdem der Kupfer-Future gegen Ende Mai ein mittelfristiges Kursziel um 5,20 US-Dollar erreicht hatte, kam es in diesem Bereich zu etwas größeren Gewinnmitnahmen, zunächst auf die Unterstützung von 4,721 US-Dollar, aktuell steuert das Industriemetall den Bereich um 4,490 US-Dollar und damit ziemlich genau einen seit nunmehr Anfang Februar laufenden Aufwärtstrend an. Sollten bald auch noch die Zinsen rund um den Erdball gesenkt werden, könnte dies einen wirtschaftlichen Aufschwung auslösen und wieder für anziehende Notierungen sorgen.

Kurzfristig sollten sich Investoren auf weiter fallende Notierungen einstellen, zunächst in den Bereich von 4,490, darunter sogar den 200-Tage-Durchschnitt bei 4,327 US-Dollar. Spätestens an dieser Stelle sollte eine Wiederaufnahme der Rallye mit einem Ziel bei 5,20 US-Dollar gelingen, anderenfalls müsste der markante Unterstützungsbereich zwischen 3,971 und 4,087 US-Dollar erneut zum Einsatz kommen. Eine direkte Kehrtwende würde dagegen Aufwärtspotenzial an 4,721 US-Dollar und darüber an 4,903 US-Dollar entfalten können.

Kupfer-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Insgesamt wird an einer Long-Strategie auf das Industriemetall Kupfer festgehalten, zunächst sollte jedoch ein tragfähiger Boden entweder bei 4,490 oder darunter im Bereich des EMA 200 bei 4,327 US-Dollar abgewartet werden. Für diesen Fall könnte dann beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VD3ALT zum Einsatz kommen und wurde bei einem Anstieg vom gegenwärtigen Niveau aus an 4,903 US-Dollar eine Renditechance von 95 Prozent bieten. Ziel des Scheins würde in dem Fall bei 6,79 Euro liegen. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings noch an den zu erwartenden Verlaufstiefs orientieren müssen.