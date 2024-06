Aktien Frankfurt Ausblick Anleger greifen nach Rücksetzer vorsichtig zu Den jüngsten Rücksetzer des Dax dürften am Mittwoch wieder einige Käufer nutzen. An der Wall Street hatten die Kurse am Vorabend nach dem europäischen Handelsschluss zugelegt, hieran dürfte der deutsche Aktienmarkt anknüpfen. Unterstützung …