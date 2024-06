Für das am 30. April beendete zweite Quartal meldete das Unternehmen einen Umsatz von 7,2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Analysten hatten laut FactSet lediglich mit Einnahmen von 6,8 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 42 Cent, über den Erwartungen von 39 Cent pro Aktie.

Ein wesentlicher Wachstumstreiber war das KI-Servergeschäft, wo HPE im Vergleich zum Vorquartal seinen Umsatz verdoppelte auf mehr als 900 Millionen US-Dollar. Laut CEO Antonio Neri hat die verbesserte Verfügbarkeit leistungsstarker Halbleiter von Nvidia zu diesem Anstieg beigetragen.

Die Aktie von HPE kletterte nach Bekanntgabe der Ergebnisse in der Spitze um knapp 19 Prozent. Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen haben die Titel seit Jahresbeginn um 20 Prozent zugelegt, deutlich weniger als Konkurrenten wie Dell oder Super Micro Computer, die in dem Zeitraum 77 Prozent beziehungsweise 171 Prozent gewonnen haben.

HPE hob auch seine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr an und erwartet nun einen Umsatzanstieg von ein bis drei Prozent sowie einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,85 bis 1,95 US-Dollar. Zuvor hatte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von maximal zwei Prozent und einen bereinigten EPS von 1,82 bis 1,92 US-Dollar prognostiziert.

Der CFO Marie Myers betonte die Bedeutung des KI-Servergeschäfts für das Unternehmen. "Die Nachfrage nach KI verbreitet sich geografisch und über unsere Kundenbasis, und unsere umfassenden Kompetenzen sowie unsere Erfahrung in der Computerbranche kommen bei den Kunden gut an", sagte sie. Myers wies darauf hin, dass direkte Flüssigkeitskühlung notwendig werde, sobald die Blackwell-Reihe von Nvidia eingeführt wird, was HPE einen Vorteil verschaffen könnte, da das Unternehmen sowohl über das geistige Eigentum als auch das Know-how verfügt, um komplexe Rechenzentrumsumgebungen zu managen.

Trotz des Wachstums im KI-Servergeschäft steht HPE vor zyklischen Herausforderungen im Netzwerkgeschäft, die sich negativ auf die Margen auswirken. Die bereinigten Bruttomargen fielen auf 33,1 Prozent, von 36,2 Prozent im Vorjahr.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion