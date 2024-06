Immer wieder kommt es dabei zu für das Unternehmen teuren Vergleichen und hohen Schadensersatzzahlungen. Mehrere Milliarden Euro haben die Leverkusener zur Beilegung solcher Streitigkeiten beiseitegelegt – Kapital, das besser in Wachstum oder die Dividende hätte investiert werden können.

Milliardenstrafe wird deutlich reduziert, Bayer trotzdem nicht zufrieden

Eine solche Strafzahlung ist nun deutlich reduziert worden. In der Nacht zum Mittwoch hat eine Richterin im US-Bundesstaat Pennsylvania entschieden, dass Bayer statt einer bisher angesetzten Strafe von 2,25 Milliarden US-Dollar nun nur noch 400 Millionen US-Dollar zahlen muss.

Diese setzt sich zusammen aus einem Schadensersatz in Höhe von 50 Millionen US-Dollar sowie einem Strafschadensersatz von 350 Millionen US-Dollar. Die Reduzierung der Summe ergibt sich aus Einsprüchen, die das Unternehmen gegen den ersten Strafspruch erhoben hat, der einen Schadensersatz von 250 Millionen US-Dollar und eine Strafzahlung von 2 Milliarden US-Dollar vorgesehen hatte.

Mit der Reduzierung auf 400 Millionen US-Dollar will man sich bei Bayer aber nicht zufriedengeben und auch dieses Urteil anfechten. Ein Unternehmenssprecher teilte mit, dass man im Verfahrensverlauf weiter deutliche Mängel und "behebbare" Fehler sehe.

Anleger zeigen sich erleichtert, Aktie steigt

Investoren zeigen sich am Mittwochmorgen erleichtert über die deutlich reduzierte Strafe, die Aktie setzt sich mit einem Plus von 3 Prozent zeitweise an die Spitze des deutschen Leitindex DAX.

Da den Einsprüchen des Unternehmens stattgegeben wurde, steigt der Anspruch an die Verfahrensgüte in den noch anhängigen Verfahren. Gleichzeitig könnte die deutlich verringerte Strafzahlung auch als Referenz für andere Klagen und Vergleiche gelten, wo Kläger nun mit deutlich niedrigeren Schadensersatzsummen zu rechnen haben.

Damit wächst die Wahrscheinlichkeit, dass die von Bayer beiseitegelegten Finanzreserven ausreichen könnten und die Bilanz des Unternehmens nicht noch stärker belastet wird.

Fazit: Teilerfolg, Aktie mit anhaltenden Turnaround-Chancen

Bayer hat bei der Beilegung seiner Rechtsstreitigkeiten einen Teilerfolg erzielen und eine Milliardenstrafe durch die Anfechtung des Urteils im US-Bundesstaat erheblich reduzieren können.

Wenngleich die juristischen und damit auch die finanziellen Unsicherheiten hoch bleiben, sind sie durch die Revision des ersten Urteils gesunken, was Anlegern am Mittwochmorgen gut gefällt.

Angesichts der zunehmend konstruktiven Bodenbildung im Chart der Aktie bleibt Bayer einer der Top-Kandidaten für einen Turnaround.

Wer diesen als Anleger begleiten möchte, kann das auch mithilfe des Discount-Zertifikates MB7Z95 tun, das von wallstreetONLINE erstmals Mitte Februar empfohlen wurde und sich seither um 8,6 Prozent steigern konnte. Noch bietet das Produkt bis zur Fälligkeit im Dezember ein Potenzial von weiteren 38 Prozent.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion