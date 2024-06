FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Bayer könnten am Mittwoch die runde Marke von 30 Euro ansteuern. Eine von einem US-Gericht drastisch reduzierte Strafzahlung im Zusammenhang mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Roundup trieb die Papiere vorbörslich an. Auf Tradegate gewannen sie rund drei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss auf 29,14 Euro. Seit Ende Januar hatte es der Kurs nicht nachhaltig über die Marke von 30 Euro geschafft.

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern muss in einem Rechtsstreit um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup deutlich weniger zahlen als gedacht. Ein Gericht in Philadelphia reduzierte den Schadenersatz von 2,25 Milliarden auf 400 Millionen US-Dollar (367,5 Mio Euro). Dies war bislang die höchste Summe seit Beginn der Prozesse rund um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat 2018. Bayer will Berufung einlegen.