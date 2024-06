Die Lage am Markt für Zivilflugzeuge ist nicht so eindeutig, wie die Turbulenzen bei Boeing möglicherweise annehmen lassen. Fachleute schätzen, dass bei einer leichteren Skalierbarkeit der Produktion Airbus bei Mittelstreckenflugzeugen einen Marktanteil von rund 75 Prozent haben sollte und Boeing 25 Prozent. Doch die Produktionsmodalitäten sind relativ starr und daher kann Airbus die Fertigung nicht so schnell erhöhen, wie es die Flut an Bestellungen vermuten ließe. Die Airlines kaufen lieber bei Boeing ein, als bei Airbus für die Lieferung bis über das Jahr 2032 zu warten. Somit kommt Boeing aktuell auf einen Marktanteil von 40 Prozent. Dabei passt ins Bild, dass die Fluggesellschaft Turkish Airlines nach ihrer Großbestellung bei Airbus einen weiteren Deal mit dem Flugzeugbauer Boeing auslotet. Das Unternehmen spricht mit dem US-Konzern über den möglichen Kauf von 250 Maschinen.

Im übergeordneten Bild ist der Aktienkurs von Boeing aktuell rund 58 Prozent vom All-Time-High bei 446,01 US-Dollar entfernt. Dabei reicht der Zeitpunkt für das All-Time-High bis zum 1. März 2019 zurück. Die technischen Probleme und die Auswirkungen von Corona trugen ihren Teil zur Kursperformance bei. Wenn der Flugzeugbauer seine Qualitätsprobleme glaubwürdig in den Griff bekommt, sollte sich auch der Kurs erholen. Noch ist das Mittelstreckenflugzeug Comac C919 des dritten Konkurrenten aus China nicht in der westlichen Welt zugelassen, was es Boeing ermöglicht, den Markt in den kommenden Jahren zu bearbeiten. Am 25. April 2024 bildete der Kurs trotz der schlechten Publicity bei 159,70 US-Dollar ein Reversal aus, von dem sich der Kurs bis dato gut erholt hat. Im Zuge dessen wurde der Abwärtstrend der vergangenen Monate durchbrochen und ein Boden gebildet. Die Bullen haben die letzten drei Handelstage den Widerstand bei 196,06 US-Dollar ins Visier genommen. Von Anfang Januar 2023 bis zum 6. Juni 2023 diente dieses Level als Unterstützung. Den Widerstand in dieser Periode bildete das Level um den Wert 221,80 US-Dollar. Bis zu diesem Niveau könnten die Bullen den Marktpreis treiben, bevor sich genügend Verkaufsdruck aufbaut.