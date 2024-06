Während der deutsche Traditionskonzern ThyssenKrupp seit Jahren Schwierigkeiten hat, mit seinem Stahlgeschäft wieder auf die Beine zu kommen und dabei bereits mehrere Umstrukturierungsmaßnahmen versucht hat, die zuletzt in die Abspaltung von Nucera mündeten, läuft es für den österreichischen Konkurrenten Voestalpine hervorragend.

Nach den am Mittwochmorgen vorgelegten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr erzielte das in Linz beheimatete Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 16,7 Milliarden Euro sowie einen EBIDTA-Gewinn von rund 1,7 Milliarden Euro.

Damit schnitt Voestalpine gegenüber dem Vorjahr schlechter ab, als das Unternehmen noch einen Umsatz von 18,2 Milliarden Euro sowie einen EBIDTA-Gewinn von 2,5 Milliarden Euro präsentieren konnte. Trotz des Umsatzrückgangs stellte das Geschäftsergebnis den zweitbesten Abschluss der Unternehmensgeschichte dar.

Grund für den Rückgang der Erlöse und Erträge ist eine Konsolidierung der Geschäfte nach einer sehr hohen Nachfrage im Vorjahr sowie Einmaleffekte: Das Unternehmen hat Abschreibungen im Wert von 428 Millionen Euro vornehmen müssen. Darunter aufgrund schwacher Geschäfte in der deutschen Automobilzuliefererindustrie auch im Automotive-Bereich.

Zuversichtliche Prognose, hohe Ausschüttungsquote

Für das kommende Jahr zeigt sich das Management optimistisch. Rekorderträge wie im Geschäftsjahr 2022/23 wird man wohl nicht erzielen, dafür aber soll der operative Ertrag gegenüber dem vergangenen Jahr wieder steigen. Die EBITDA-Prognose gibt Voestalpine mit 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro an.

In Anbetracht der guten Finanzlage, das Unternehmen hat seine Nettoverschuldung auf 1,7 Milliarden Euro auf "historisch niedriges Niveau" reduzieren können, wollen die Österreicher eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro je Anteil ausschütten, was eine Ausschüttungsquote von 120 Prozent sowie eine Dividendenrendite von etwa 2,6 Prozent bedeutet.

Trotz der hohen Ausschüttungsquote liegt der Vorschlag aber deutlich unter der Dividende des Vorjahres, die 1,50 Euro pro Aktie betragen hatte. Analysten hatten mit einem Vorschlag von etwa einem Euro pro Anteil gerechnet.

Aktie landet in Wien an der Spitze der Kurstafeln

Die vom Stahlhersteller vorgelegten Zahlen werden von Anlegern mit Begeisterung aufgenommen. An der Heimatbörse in Wien legen die Papiere um rund 4,5 Prozent zu und setzen sich damit an die Spitze des Leitindex ATX.

Gegenüber dem Jahreswechsel steht trotz der Kursgewinne zur Wochenmitte aber noch immer ein Minus von 6,5 Prozent zu Buche – womit die Aktie aber deutlich besser abschneidet als die des angeschlagenen Mitbewerbers ThyssenKrupp. Dessen Anteile haben seit dem Jahresanfang fast 30 Prozent an Wert verloren.

Mit Blick in den Mehrjahreschart zeichnet sich bei Voestalpine aktuell eine große Dreiecksformation ab. Das lässt in den kommenden Monaten einen Ausbruch mit dynamischer Trendbewegung erwarten, noch ist die Richtung aber unklar. Angesichts des zufriedenstellenden Geschäftsberichtes könnte der Ball nun bei den Bullen liegen.

Fazit: Voestalpine dürfte weiterhin die Oberhand behalten

Der österreichische Stahlerzeuger Voestalpine kann am Mittwoch mit guten Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr überzeugen. Zwar entwickelte sich die Ertragslage nach einem Rekordjahr zuvor rückläufig, die Finanzlage des Unternehmens ist aber dennoch hervorragend.

Für das kommende Geschäftsjahr zeigt sich das Management zuversichtlich, ein operatives Ergebnis über dem Vorjahresniveau zu erzielen. Das dürfte der Aktie weiteren Auftrieb verleihen, insbesondere gegenüber dem deutschen Konkurrenten ThyssenKrupp, der mit anhaltend schwachen Geschäften zu kämpfen hat.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion