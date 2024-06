Frankfurt am Main (ots) - Immer mehr Unternehmen sind sich einig:

Prozessmanagement ist längst kein Selbstzweck mehr, sondern wirtschaftliche

Notwendigkeit. Eine neue Studie der Unternehmensberatungen BearingPoint und

BPM&O verdeutlicht eine zunehmende Verbreitung von Prozessmanagement und

Analytik in europäischen Unternehmen. Vor allem die digitale Transformation wird

vermehrt zum Treiber für den Einsatz und Nutzen von Prozessmanagement. Die

Studie zeigt aber auch: Die Wichtigkeit von Prozessmanagement wird im

europäischen Vergleich noch immer unterschiedlich bewertet - und auch bei der

Umsetzung gibt es insbesondere in Deutschland noch großen Nachholbedarf.



Branchenübergreifend setzen Unternehmen inzwischen immer häufiger auf die

Einführung von Prozessmanagement. In der dreijährlich durchgeführten Studie, die

BearingPoint erneut gemeinsam mit BPM&O veröffentlicht hat, gaben 80 Prozent der

befragten Expertinnen und Experten an, dass sie Prozessmanagement für einen

wichtigen Faktor im Unternehmenserfolg halten. Der Anteil der Organisationen,

die Prozessmanagement sogar für sehr wichtig halten, ist von 35 Prozent im Jahr

2021 auf 42 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Im Jahr 2012 waren es erst 19

Prozent.







zunehmend wichtigere Rolle. Unternehmen geben aber auch weitere Vorteile für den

Einsatz und Nutzen von Prozessmanagement und der damit verbundenen Methodiken

und Tools (z. B. Process Mining) an. Christian Opitz, Partner bei BearingPoint,

kommentiert: "Die Zahlen machen deutlich, dass Prozessmanagement mehr denn je im

Fokus der Unternehmen steht. Die digitale Transformation hat die Notwendigkeit

offenbart und macht eine erfolgreiche Einführung von Prozessmanagement heute

geradezu unverzichtbar. Die wichtigsten Treiber bleiben aber auch weiterhin eine

mittel- und langfristige Kostenoptimierung und deutliche Effizienzsteigerungen.

Jede zweite Einführung ist in ein großes Transformationsprojekt integriert."



Hoher Nutzen von Prozessmanagement überwiegt anfängliche Investitionen



Obwohl die Einführung von Prozessmanagement meist mit hohen Kosten und Aufwand

einhergeht, vertrauen Unternehmen auf einen mittel- und langfristigen Nutzen. Zu

diesen qualitativen Vorteilen nennen 70 Prozent der Unternehmen die Etablierung

kontinuierlicher Verbesserungsprozesse. Eine gesteigerte Produkt- und

Servicequalität wird von 69 Prozent und eine erhöhte Transparenz von 68 Prozent

der Befragten angegeben.

Seite 2 ► Seite 1 von 3



Die digitale Transformation und stetig neue Technologietrends spielen dabei einezunehmend wichtigere Rolle. Unternehmen geben aber auch weitere Vorteile für denEinsatz und Nutzen von Prozessmanagement und der damit verbundenen Methodikenund Tools (z. B. Process Mining) an. Christian Opitz, Partner bei BearingPoint,kommentiert: "Die Zahlen machen deutlich, dass Prozessmanagement mehr denn je imFokus der Unternehmen steht. Die digitale Transformation hat die Notwendigkeitoffenbart und macht eine erfolgreiche Einführung von Prozessmanagement heutegeradezu unverzichtbar. Die wichtigsten Treiber bleiben aber auch weiterhin einemittel- und langfristige Kostenoptimierung und deutliche Effizienzsteigerungen.Jede zweite Einführung ist in ein großes Transformationsprojekt integriert."Hoher Nutzen von Prozessmanagement überwiegt anfängliche InvestitionenObwohl die Einführung von Prozessmanagement meist mit hohen Kosten und Aufwandeinhergeht, vertrauen Unternehmen auf einen mittel- und langfristigen Nutzen. Zudiesen qualitativen Vorteilen nennen 70 Prozent der Unternehmen die Etablierungkontinuierlicher Verbesserungsprozesse. Eine gesteigerte Produkt- undServicequalität wird von 69 Prozent und eine erhöhte Transparenz von 68 Prozentder Befragten angegeben.