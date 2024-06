Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Bei seiner ersten Teilnahme an der ILA Berlin zeigt dasDigital-Engineering-Unternehmen, wie technische Innovationen die nachhaltigeZukunft der Luftfahrt ermöglichen.Akkodis, führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Vorreiter inder Smart Industry, präsentiert diese Woche auf der ILA Berlin mit "Green&Fly"die Zukunft der nachhaltigen Luftfahrt. Als Innovationsplattform für dieLuftfahrtindustrie führt Akkodis mit Green&Fly, einer Konzeptstudie für einRegionalflugzeug (CS25), fortlaufend die neuesten technologischen Entwicklungenin einem Konzept zusammen. Dies wird bereits an dem neuartigen Tragflächendesigndeutlich, welches auf einer intensiven Forschung und ausführlichen KI-gestütztenModellierungen basiert. Die auffällige Rhombusform führt zu signifikant wenigerTurbulenzen und einer effizienteren Flugleistung. Auch die Versteifung derRumpfstrukturen wird durch einen von Akkodis selbst entwickelten Algorithmusoptimiert, wodurch das Rumpfgewicht deutlich reduziert werden kann. Seit 2022kommt bei der Konzeptentwicklung eine weitere disruptive Technologie zumEinsatz: Durch die Integration aller verfügbaren Daten in ein virtuelles Modellentsteht ein sogenannter "Digitaler Zwilling". Auf dessen Basis können AkkodisExpertinnen und Experten die thermische Belastung digital und mit deutlichgeringerem Aufwand testen.Angetrieben wird das Fluggerät durch ein emissionsfreies System, das aufwasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen beruht. Der hier erzeugte Strom fließtverlustfrei per Supraleitern zu den beiden Elektromotoren, wodurch eine optimaleEnergienutzung erzielt wird. Die niedrigen Temperaturen, die für dieSupraleitfähigkeit erforderlich sind, werden durch den tiefkalt transportiertenWasserstoff erzeugt, wodurch die Energieeffizienz weiter erhöht wird.Damit steht Green&Fly für Klimaschutz und Digitalisierung - zwei Megatrends, mitdenen die Luftfahrtbranche aktuell konfrontiert ist. Mit dieser Konzeptstudiemacht Akkodis die Möglichkeit einer emissionsfreien Luftfahrt greifbar undverdeutlicht das enorme Potential alternativer Antriebe für Luftfahrzeuge.Reiner Oldewurtel, VP Aerospace & Defense bei Akkodis Germany, erläutert: "DieLuftfahrtbranche hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: bis 2050 soll Fliegenkomplett emissionsfrei sein. Zudem haben digitale Innovationen für dieLuftfahrtindustrie eine Relevanz wie für kaum eine andere Branche. Von derKonstruktion des Rumpfes, über die aerodynamische Optimierung bis hin zurintelligenten Unterstützung des Piloten - auf allen Ebenen werden digitaleLösungen zum entscheidenden Faktor für technologischen und wirtschaftlichen