Köln / Kürten (ots) - Das Handwerk hat in den vergangenen Jahren stark anAttraktivität verloren. Zu diesem Ergebnis kommt der ISOTEC-Handwerkskompass,der in Zusammenarbeit mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft (IW consult)erarbeitet wurde. In der zugrundeliegenden Studie wurde deutlich, dass vieleAttraktivitätslücken, insbesondere in kleineren und mittlerenHandwerksbetrieben, auf fehlende oder ausbaufähige Managementsystemezurückzuführen sind. Hier liegt nach Angaben der Experten des IW consult aberder Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg der Betriebe, die persönlicheZufriedenheit aller Beteiligten und die Steigerung der Attraktivität derHandwerksberufe insgesamt."80 Prozent der Handwerksbetriebe haben weniger als 10 Mitarbeiter, fast zweiDrittel unter 5 Mitarbeiter", erläutert Horst Becker, Gründer undGeschäftsführer der ISOTEC-Gruppe mit über 85 Betrieben und mehr als 1.000Mitarbeitern bei der Vorstellung des von ihm initiiertenISOTEC-Handwerkskompasses. "Und wenn ich mir dann einen Betrieb vorstelle, woder Inhaber eine 60 Stundenwoche hat, am Wochenende noch die Buchhaltung macht,die Rechnungen schreibt und ab und zu mal Zeit hat, sich beim Kunden sehen zulassen: Da fehlt der Fokus darauf, eine Struktur aufzubauen und sich um dieMitarbeiter zu kümmern." Dies hält der erfolgreiche Handwerksunternehmer HorstBecker aber für zentral. Sein grundsätzlicher Rat: "Das unternehmerischeKnow-how muss stärker im Handwerk verankert werden, damit auch die Chefs selbstmehr Lebensqualität haben."Managementsysteme für kleine und mittlere HandwerksbetriebeDabei kann ein Managementsystem, das speziell auf die Bedürfnisse kleinerer undmittlerer Handwerksunternehmen zugeschnitten ist, diese unterstützen, "aus einemHandwerksbetrieb ein modernes Dienstleistungsunternehmen zu machen", betontStephan Führling, Kaufmännischer Geschäftsführer des SanierungsspezialistenISOTEC. "Dafür sind moderne Managementstrukturen erforderlich, die demHandwerksunternehmer dabei helfen, an seinem Unternehmen, an und mit seinenMitarbeitern und Kunden zu arbeiten, das Unternehmen systematischweiterzuentwickeln und nicht rund um die Uhr im 'Meer der Details' in seinemBetrieb 'unterzugehen'."Das unterstreicht auch Oliver Oettgen, Handwerksmeister, Unternehmer und Expertefür den Fachkräftemangel im Handwerk, in der neuesten Episode desISOTEC-Handwerkkompass Podcasts: "Wir müssen nicht ausschließlich im Unternehmenarbeiten, sondern sollten auch mal am Unternehmen arbeiten." Dabei hebt erhervor: "Es ist wichtig keine starre Schiene, sondern einen Rahmen zu schaffen,innerhalb dessen sich Menschen bewegen und weiterentwickeln können."