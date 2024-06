Job-Daten der Biden-Regierung Fake - Folgen für Zinsen!

Die Job-Daten der Biden-Regierung sind Fake, wie Bloomberg gezeigt hat - und das kann Folgen haben für die Entwicklung der Zinsen! Denn Fed-Chef Powell hat klar gemacht, dass eine starke Abkühlung am US-Arbeitsmarkt der Auslöser für die Senkung der Zinsen sein würde (selbst wenn die Inflation noch hoch ist!). Nun aber zeigt Bloomberg, dass mittels des ohnehin umstrittenen Birth-Death-Models die Zahl der neuen Jobs in den USA deutlich zu hoch angesetzt wurde - also faktisch der Arbeitsmarkt viel schwächer ist, als die Statistiker der Biden-Regierung angegeben haben. Vor diesem Hintergrund werden die US-Job-Daten am Freitag besonders brisant - an den der Wall Street munkelt man bereits über eine "Horror-Zahl" bei den non farm payrolls..

