Frankfurt (ots) -



- 2023 ist das Vermögen von High Net Worth Individuals [1] (HNWI) um 3,8

Billionen US-Dollar gestiegen

- In Deutschland stieg 2023 die Anzahl der Millionäre und deren Vermögen, wenn

auch mit geringerem Anstieg als im weltweiten Durchschnitt

- Mehr als 65 Prozent der HNWI geben an, dass emotionale oder kognitive

Vorurteile ihre Investitionsentscheidungen während wichtiger Lebensereignisse

beeinflussen, und die Mehrheit wünscht sich Hilfe, um mit ihren impliziten

Vorurteilen umzugehen



Die Zahl der vermögenden Privatpersonen (High Net Worth Individuals, HNWI) und

ihr Vermögen haben im Jahr 2023 einen neuen Höchststand erreicht. Der Aufschwung

ist auf eine Erholung der globalen Wirtschaftssituation zurückzuführen. Dies

zeigt der heute veröffentlichte World Wealth Report 2024 des Capgemini Research

Institutes. Dem Bericht zufolge stieg das weltweite HNWI-Vermögen im Jahr 2023

um 4,7 Prozent auf 86,8 Billionen US-Dollar. Ebenso stieg die Zahl der HNWI

weltweit um 5,1 Prozent auf 22,8 Millionen und wächst trotz der

Unvorhersehbarkeit des Marktes weiter an. Der Aufwärtstrend gleicht den Rückgang

des letzten Jahres aus und bringt die HNWI-Trends zurück auf einen

Wachstumspfad.









Im Jahr 2023 verzeichnete Nordamerika mit einem jährlichen Wachstum von 7,2

Prozent beim Vermögen und 7,1 Prozent bei der Anzahl der vermögenden Personen

die stärkste Erholung der HNWI weltweit. Dem Bericht zufolge haben die

wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit, der nachlassende Inflationsdruck und eine

beeindruckende Rallye am US-Aktienmarkt die Dynamik befeuert. Dieser Trend setzt

sich ähnlich in den meisten Regionen fort, wenn auch in geringerem Maße:



- Die APAC-Region (4,2% und 4,8%) und Europa (3,9% und 4,0%) verzeichneten ein

bescheideneres Wachstum von Vermögen und Anzahl der HNWI. Dabei wies

Deutschland ein Vermögenswachstum von 2,2 Prozent mit einem Anstieg von 2,1

Prozent bei der Anzahl an vermögenden Personen auf.

- Lateinamerika und der Nahe Osten verzeichneten ein begrenztes Wachstum der

HNWI mit einem Anstieg des Vermögens um 2,3 Prozent und 2,9 Prozent sowie der

Anzahl an vermögenden Personen um 2,7 Prozent und 2,1 Prozent.

- Im Gegensatz dazu war Afrika die einzige Region, in der das Vermögen der HNWI

(-1,0%) und die Anzahl dieser (-0,1%) aufgrund fallender

rückläufiger Auslandsinvestitionen zurückgingen.



In ihrer Anlagestrategie gehen die vermögenden Personen allmählich von

Vermögenserhalt zu Wachstum über. Die Daten von Anfang 2024 zeigen eine Seite 2 ► Seite 1 von 3



