München (ots) - Die Digitalisierung bietet Vermittlern zahlreiche Chancen,

stellt sie aber auch vor neue Herausforderungen. Um Versicherungsmakler in

diesem Transformationsprozess zu unterstützen, erweitert die Lebensversicherung

von 1871 a. G. München (LV 1871) ihr digitales Weiterbildungsangebot. Im Juni

2024 starten im Rahmen der Online Marketing Academy drei neue Online-Seminare

rund um Online-Marketing-Themen - praxisnah und kostenfrei.



"Mit dem Ausbau der Online Marketing Academy vertiefen wir unser mehrfach

ausgezeichnetes Angebot für Vermittler", sagt Hermann Schrögenauer, Vorstand der

LV 1871. "Alle unsere Experten kennen die Herausforderungen im

Versicherungsvertrieb und bei der Steigerung der Präsenz im Web und auf Social

Media sehr genau. Diese Branchennähe unterscheidet uns von anderen Angeboten.

Unser Ziel ist es, die individuelle Sichtbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit

unserer Geschäftspartner zu verbessern und sie fit zu machen für den Vertrieb

der Zukunft. Hier wird nur erfolgreich sein, wer Kunden schnell, flexibel und

zielgerichtet den bestmöglichen Service bietet. Das breite Angebot unserer

Online Marketing Academy ist genau darauf ausgerichtet."





Neue Sessions rund ums Online-MarketingDie diesjährige Online Marketing Academy startet am 6. Juni 2024 mit dem Thema"Google Search Console für Einsteiger". In dieser Session erfahren dieTeilnehmer, wie sie das kostenlose Tool von Google nutzen können, um dieLeistung ihrer Website in den Google-Suchergebnissen auszuwerten und zuoptimieren. Die Session "Wie Sie mit KI-Tools den Social Media Alltagerleichtern" bietet am 13. Juni praxisnahe Einblicke und Tipps zur Nutzung vonKI-Tools wie ChatGPT, Canva oder dem Transkriptionstool WavoAI für dieOptimierung der Onlinepräsenz und Social-Media-Aktivitäten. Das Programm wird am20. Juni 2024 abgerundet mit der Session "Google Analytics für Einsteiger". Hierwerden die Grundlagen von Google Analytics 4 vermittelt und praxisnaheAnwendungsfälle zur Verbesserung der Website-Analyse vorgestellt. Die Teilnahmeist kostenfrei. Die Webinare haben eine Bildungszeit von 55 Minuten.Pressekontakt:Julia Hauptmann, Pressesprecherin, 089 / 55167 - 468,mailto:julia.hauptmann@lv1871.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/63097/5794101OTS: Lebensversicherung von 1871 a.G.