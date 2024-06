In einer aktuellen Analyse erklärt Analyst Yoann Charenton, dass die EU-Kommission als Teil des verabschiedeten Gas- und Wasserstoffpakets auf eine erhöhte Markttransparenz im Wasserstoffsektor abzielt, indem sie einen "neuen Pilotmechanismus" einführt. Dies soll europäische Käufer effektiver mit Lieferanten verbinden.

Die Analyse von Bernstein hat den Aufwärtstrend der Aktie am Dienstag unterbrochen. Die Titel gingen mit einem Minus von knapp sechs Prozent aus dem Handel an der Osloer Börse. Am Mittwoch notiert die Wasserstoff-Aktie jedoch wieder im grünen Bereich.

Nel Asa plant derzeit, seine Tochtergesellschaft Cavendish Hydrogen an die Börse zu bringen. Der Börsenantrag wurde bereits bei der Osloer Börse eingereicht. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Aufnahme in den Börsenhandel bereits im zweiten Quartal erfolgen könnte.

Offensichtlich wirkte dieser Börsengang als Katalysator für den Aktienkurs des Unternehmens. Für die vergangenen drei Monate steht ein Plus von knapp 70 Prozent auf den Kurszetteln. Der Marktwert der Aktie liegt bei 12,8 Milliarden Norwegischen Kronen (1,2 Milliarden Euro).

Die Kurssteigerungen waren aber auch auf einen kürzlich abgeschlossenen Vertrag der italienischen Tochtergesellschaft über den Bau einer Wasserstofftankstelle im Millionenwert zurückzuführen. Diese Tankstelle, die hauptsächlich für die Olympischen Winterspiele 2026 errichtet wird, soll den Transport zwischen den Wettkampfstätten unterstützen. Es handelt sich um Nel Asas erstes Projekt in Italien, das aufgrund der prominenten Sportveranstaltung auch eine hohe werbliche Bedeutung erlangen dürfte.

Der Analystenkonsens lautet aktuell Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut MarketScreener rund 16 Prozent unter dem derzeitigen Niveau.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Diese Aktie kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln! *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

Die NEL ASA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 0,669EUR auf Tradegate (05. Juni 2024, 10:43 Uhr) gehandelt.