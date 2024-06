Noch im Konsolidierungsmodus

Erst ein Wochenschlusskurs über dem Niveau von 473,50 US-Dollar dürfte aus technischer Sicht der Stein ins Rollen bringen und eine Kaufwelle zunächst auf 479,50 und darüber an 489,50 US-Dollar auslösen. Endgültiges Ziel stellen dagegen die Verlaufshochs aus November 2022 bei 498,95 US-Dollar dar. An dieser Stelle sollte im Anschluss eine erneute Bewertung vorgenommen werden. Auf der Unterseite dürften erst Kursabschläge unter die Vorwochentiefs von 451,80 US-Dollar eine längere Konsolidierung zumindest in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts bei 442,14 US-Dollar auslösen. Gerät aber auch diese Unterstützung unter Druck und fällt am Ende weg, müssten weitere Abschläge auf 431,05 bzw. 490,42 US-Dollar einkalkuliert werden. Ein solches Szenario lässt sich weder durch die aktuelle Lage bei den Indikatoren/Oszillatoren, noch charttechnisch skizzieren.

Lockheed Martin Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: