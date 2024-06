EZVIZ stellt Landwirte in den Mittelpunkt seines globalen Waldpflanzungsprojekts zum Weltumwelttag und schafft so einen positiven ökologischen Kreislauf zwischen Landerhaltung und Gemeindeentwicklung HOOFDDORP, Niederlande, 5. Juni 2024 /PRNewswire/ - Mit dem Ziel, den Globalen Forstplan weiter auszubauen, kündigte EZVIZ am Weltumwelttag sein Jahresthema an: „A Forest for Farmers. Trees for Common Benefit" (Ein Wald für Landwirte. Bäume für das …