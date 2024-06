NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Inditex nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Im ersten Quartal habe der Textilhändler die Erwartungen erfüllt, doch aktuell entwickelten sich die Geschäfte im zweiten Quartal besser als gedacht, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor Steuern rechnet er aber nicht mit größeren Konsensanpassungen für das Gesamtjahr./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2024 / 07:05 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,70 % und einem Kurs von 46,02EUR auf Tradegate (05. Juni 2024, 10:34 Uhr) gehandelt.