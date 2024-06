Nachdem die Aktie von Tesla in den vergangenen Tagen kaum vom Fleck gekommen ist, deutet zumindest aus technischer Perspektive inzwischen alles auf eine zeitnahe Entscheidung über den weiteren Kursverlauf hin.

Trotzdem die Nachrichten aus dem in Schwierigkeiten steckenden Unternehmen nicht abreißen, und dabei immer wieder auch haarsträubende Details ans Licht kommen, wie zum Beispiel die Umwidmung von eigentlich für Tesla bestellter Nvidia-Chips zugunsten anderer Projekte von Elon Musk, haben die sich die Bullen Chancen auf einen Kursanstieg der Aktie gewahrt.

Ist es nun, da noch keine Entscheidung gefallen ist, sich die Aktie aber vergleichsweise gut behaupten konnte, an der Zeit, sich als Anleger auf der Long-Seite zu engagieren?

Abwärtstrend, aber mir regelmäßigen Erholungsrallyes

In den vergangenen Monaten wurde das Kursgeschehen durch einen Abwärtstrend ausgehend vom Verlaufshoch bei 275 US-Dollar bestimmt. Größere Verluste in der Aktie führten aber immer wieder zu kräftigen Erholungsrallyes.

So zuletzt auch im April, als das Unternehmen weniger schlechte Quartalszahlen als erwartet präsentierte und die Entwicklung eines kostengünstigen Massenmodells in Aussicht gestellt hatte.

Diese Erholung endete zwar am Widerstand bei 200 US-Dollar, führte die Aktie aber zurück über die Unterstützung bei 175 US-Dollar sowie die 50-Tage-Linie. Beide bestimmten seither als Support das Kursgeschehen der Aktie. Größere Sprünge nach oben gelangen Tesla aber nicht.

Technische Indikation hat sich weiter verbessert

Nichtsdestotrotz haben sich die technischen Indikatoren weiter verbessert. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD konnten ihre Aufwärtstrends behaupten und zeigen gegenüber dem Trend der Aktie weiter bullishe Divergenzen, die auf eine mittelfristige Trendwende hindeuten.

Dem MACD gelang sogar die Rückkehr in den Plusbereich. Ein positives Vorzeichen im Trendstärkeindikator bedeutet einen Aufwärtstrend der Aktie. Allerdings liegt der MACD derzeit nur knapp im Plus und gleichzeitig auch unter der (roten) Signallinie, was den schwachen Trend der vergangenen Tage reflektiert.

Der nächste Impuls entscheidet

Zur Unterseite besteht zwar nur ein knapper, mit der 50-Tage-Linie aber prominenter Puffer. Demnach dürfte die nächste Kursbewegung angesichts eines neutral notierenden RSI die entscheidende sein: Eine Notierung nachhaltig (also mindestens auf Tagesschlusskursbasis) unterhalb von 175 US-Dollar würde Abgaben bis 150 US-Dollar erwarten lassen.

Ein zeitnaher Anstieg der Aktie hingegen dürfte angesichts der verbesserten technischen Ausgangslage rasch für Kaufinteresse sorgen, was einen erneuten Ausbruchsversuch über die Marke von 200 US-Dollar zur Folge haben dürfte.

Fazit: Bullen mit leichtem Vorteil

Die Aktie von Tesla steht unmittelbar vor einer Vorentscheidung, der nächste Kursimpuls entscheidet! Hält der Support und die Aktie kann erste Gewinne verzeichnen, dürfte angesichts der verbesserten technischen Indikation ein Anstieg bis mindestens 200 US-Dollar erfolgen.

Für Kurse unterhalb des aktuellen Supportbereichs dürfte eine neue Abwärtswelle nicht zu vermeiden sein. Gegenwärtig ist das gegenüber einem Kursanstieg aber das weniger wahrscheinliche Szenario.

Von steigenden Kursen überzeugt? So wetten Anleger richtig!

Wer als Anleger auf einen Anstieg der Aktie wetten möchte, dabei aber gleichzeitig an der Optimierung des Chance-Risiko-Profils interessiert ist, kann das auch mithilfe eines Discount-Zertifikates tun und die Aktie so mit einem Rabatt kaufen.

Das Discount-Zertifikat MB80XZ mit einer Fälligkeit im kommenden Dezember sowie einem Cap bei 200 US-Dollar ermöglicht so eine deutliche Überrendite bei gleichzeitig niedrigeren Verlustrisiken:

Szenariotabelle

Discount-Zertifikat MB80XZ (Cap bei 200 $) Szenario 3 Szenario 2 Szenario 3 Kaufpreis Aktie * 175,47 $ Kaufpreis Zertifikat * 144,67 € Cap 200,00 $ Verkaufspreis Aktie 150,00 $ 175,00 $ 200,00 $ Wertentw. m. Zertifikat 137,95 € 160,94 € 183,94 € Rendite Aktie -14,5 % -0,3 % +14,0 % Rendite Zertifikat -4,6 % +11,2 % +27,1 % Outperformancepunkt 223,02 $

* Stand: 05. Juni, 11:15 Uhr (MESZ); Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Zwar werden Gewinne in der Aktie nur bis zum Cap bei 200 US-Dollar angerechnet, sollte sich die Aktie aber nur bis zu diesem Niveau steigern können, erzielen Anleger mit dem Discount-Zertifikat MB80ZX eine fast doppelt so hohe Rendite, wie mit der Aktie selbst.

Attraktive Gewinne warten dank Seitwärtsrendite auch für den Fall, dass die Aktie bis zum Verfallstermin am 20. Dezember auf der Stelle treten sollten. 11 Prozent lassen sich so rausholen, was Opportunitätskosten vermeidet.

Sollte Tesla hingegen unter den Unterstützungsbereich bei 175 US-Dollar fallen und die Aktie erneut deutlich an Wert verlieren, können Anlageverluste erheblich reduziert werden. So wird eine Wette auf einen steigenden Kurs der Aktie erheblich sicherer.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

