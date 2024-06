Hamburg (ots) - Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie

(BSI) listet die BDO Cyber Security GmbH als APT-Response Dienstleister im Sinne

§3 BSIG. Das Tochterunternehmen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO zählt

damit zu den qualifizierten Dienstleistern zur Abwehr von Advanced Persistent

Threats (APT). Als APT werden hochentwickelte Cyberbedrohungen, die von

Cyberkriminellen mit erheblichen Ressourcen und Fähigkeiten ausgehen,

bezeichnet. Die Bekämpfung von APTs erfordert fortschrittliche

Sicherheitsmaßnahmen, kontinuierliche Überwachung und die Fähigkeit, schnell auf

Sicherheitsvorfälle zu reagieren. Das BSI führt als neutrale Stelle eine Liste

von qualifizierten Dienstleistern, die die hohen Anforderungen für die Abwehr

einer solchen Attacke erfüllen. In diese Auswahl, die 50 Unternehmen zählt,

wurde auch die BDO Cyber Security GmbH aufgenommen.



Die BDO Cyber Security GmbH hat den mehrstufigen Auswahlprozess im Mai 2024

erfolgreich abgeschlossen und erfüllt damit die strengen Vorgaben des BSI für

die Erbringung von APT-Response-Dienstleistungen. "Diese Auszeichnung ist ein

echter Ritterschlag. Wir freuen uns über die Bestätigung unserer Expertise von

höchster Stelle", betont Franziska Hain, Geschäftsführerin der BDO Cyber

Security GmbH.





Zu den zu erfüllenden Kriterien zählen u.a. eine Erreichbarkeit rund um die Uhrsowie Fähigkeiten in den Bereichen Ermittlungsleitung, Malware Analyse,Host-Forensik und Netzwerkforensik. Gleichzeitig braucht es auch juristischeKompetenzen sowie Beratungsleistung zur Herstellung des Wiederaufbaus nach einererfolgreichen Attacke. Die BDO Cyber Security GmbH erfüllt diese strengenAuflagen im Zusammenspiel mit Expertinnen und Experten des KooperationspartnersBDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH sowie der BDO Digital GmbH. "Wir seheneine Zunahme an raffinierten Angriffen wie beispielsweise die anhaltendenBedrohungen durch von autoritären Staaten unterstützte Hacker oder KI-gestütztePhishing-Operationen mit verblüffend authentischer Sprache und Visualisierung.Die Liste der APT-Response-Dienstleister bietet für Unternehmen die richtigeOrientierung, um sich für den Ernstfall zu wappnen", ergänzt Prof. Dr. AlexanderSchinner, Partner bei der BDO Cyber Security GmbH und verantwortlich für dasCyber Incident Response and Crisis Center (CIRCC).Mehrstufiger Auswahlprozess zur Prüfung der KriterienIn Mittelpunkt des mehrstufigen Auswahlprozesses standen die Identifikation undEindämmung von Cyberangriffen sowie die angemessene Reaktion auf verschiedeneAusprägungen von Cyberbedrohungen. Außerdem waren die Untersuchung von Ursachenund Auswirkungen von Cyberattacken, die Unterstützung bei der Koordination undKommunikation im Rahmen eines Angriffs sowie zielgerichtet Empfehlungen undVerbesserungsmaßnahmen Teil der Auswahlkriterien.Für die BDO Cyber Security GmbH waren Deborah Mahn (IT Forensic Expert), SandySchöne (IT Forensic Expert), Jan Starke (Incident Response Expert), ManuelRessel (Expert Krisenmanagement) und Tobias Kasch (Incident Koordinator) aus demCIRCC maßgeblich am Qualifizierungsverfahren beteiligt.Starker Partner bei CyberangriffenIn Zeiten, in denen digitale Sicherheit mehr denn je im Mittelpunkt steht,braucht es starke Reaktionsfähigkeiten, um Angriffe frühzeitig als solche zuerkennen und zu behandeln. Für viele Unternehmen ist der Aufbau eigener Systemeund Teams zur Abwehr von Cyberangriffen nicht wirtschaftlich, oder schlichtwegnicht möglich. BDO setzt hier mit dem Cyber Incident Response and Crisis Center(CIRCC) an und unterstützt dabei, Cyberattacken aufzuspüren, schnell dierichtigen Abwehrmaßnahmen zu treffen und Ursachen aufzuklären. Gleichzeitig hatdie Wiederherstellung des Normalbetriebs oberste Priorität.