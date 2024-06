Erst als Warren Buffett 1949 das erste Mal Ben Grahams Buch „Intelligent Investieren“ in den Händen hielt, begann seine Karriere Form anzunehmen. Ein zweites Buch, das seine heutige Erfolgsformel wesentlich positiv beeinflusste, war "Die Profi-Investment-Strategie" von Philip A. Fisher, der bei der Aktienauswahl vor allem auf Qualitätsaspekte Wert legte.

Im Wesentlichen bildeten folgende Komponenten die Grundlage für Buffetts heutigen großen Erfolg.

1. Wertorientiertes Investieren

Warren Buffett sucht stets nach unterbewerteten Aktien. Dies bedeutet, dass die Marktkapitalisierung eines börsennotierten Unternehmens bei einem Kauf unter dem inneren Wert liegen muss. Letzteren ermittelt er durch eine Schätzung der zukünftigen Cashflows und ein Discounted-Cashflow-Verfahren. Unternehmen, deren Zukunft schwierig kalkulierbar ist, meidet er. Aus diesem Grund konzentriert sich Warren Buffett meist auf sehr stabile Geschäftsmodelle.

2. Fokussierung auf Spitzenqualität

Mit der Übernahme von Berkshire Hathaway und dem Einfluss seines langjährigen Partners Charlie Munger legte Warren Buffett ab etwa Ende der 1960er-Jahre den Schwerpunkt auf Qualitätsunternehmen. Ob American Express, Coca-Cola, GEICO, See´s Candies, Burlington Northern Santa Fe, Wells Fargo oder Apple, sie alle besitzen Wettbewerbsvorteile und eine sehr gute Marktstellung, die es ihnen ermöglicht, stetig zu wachsen. Sie weisen außerdem häufig eine stetige Umsatz- und Gewinnentwicklung, eine solide Bilanz als auch ein verlässliches Management auf, die eine positive Kursentwicklung fördern.

3. Langfristiger Anlagehorizont

Aufgrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung der ausgesuchten Qualitätswerte kann Buffett seine Beteiligungen langfristig halten. Dies führt zur Vermeidung unnötiger Transaktions- und Steuerzahlungen, die über einen langen Zeitraum die Rendite stark mindern würden. Krisen sitzt der Star-Investor meist einfach aus. So hält er beispielsweise schon seit 1988 Coca-Cola-Aktien und durchlebte mit ihnen mehrere große Kursrückgänge.

4. Konzentriertes Portfolio

Da die Anzahl der marktführenden Unternehmen begrenzt ist und sie selten unterbewertet sind, konzentriert sich Warren Buffett auf wenige, stark gewichtete Aktien im Berkshire-Hathaway-Portfolio.

5. Abwägung zwischen Anleihen und Aktien

Warren Buffett ist ein Fundamentalinvestor, der stets die Bewertung von Aktien und Anleihen miteinander vergleicht und sie dementsprechend gewichtet. Steigen die Börsenkurse wie aktuell besonders schnell, bevorzugt er Staatsanleihen, um bei Markteinbrüchen umso stärker Aktien zu kaufen.

6. Investmentvehikel

Neben seiner hohen Durchschnittsrendite von fast 20 Prozent jährlich verdankt Warren Buffett sein großes Vermögen auch der Investition von Anlegergeldern über verschiedene Investmentfirmen wie anfangs Buffett Partnership oder später Berkshire Hathaway.

7. Bescheidene Lebensweise

Warren Buffett pflegte stets einen bodenständigen Lebensstil, wodurch er unnötige Ausgaben mied. Die so eingesparten Gelder nutzte er zur Investition, um so langfristig noch stärker vom Zinseszinseffekt zu profitieren.

8. Kontinuierliches Lernen

Das Orakel aus Omaha erweitert stetig sein Wissen. Buffett liest täglich etwa sechs Stunden und hält sich ständig über wirtschaftliche Entwicklungen, Geschäftsmodelle und Markttrends auf dem Laufenden. Dieses Wissen hilft ihm, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

Fazit

Der große Erfolg des heutigen Starinvestors über viele Jahrzehnte ist so gesehen kein Zufall, sondern das Ergebnis eines sinnvollen Anlageansatzes, der langfristig Bestand hat, und der Berücksichtigung zahlreicher weiterer Details.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

