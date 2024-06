BHE Renewables betreibt zehn geothermische Kraftwerke im kalifornischen Imperial Valley, die 345 Megawatt an sauberer Energie erzeugen. Diese Anlagen verarbeiten nach Angaben des Unternehmens 50.000 Gallonen (ca 189.270 Liter) "lithiumreiche Sole" pro Minute.

Wenn der Test erfolgreich verläuft, plant Buffetts BHE Renewables den Bau kommerzieller Lithium-Produktionsanlagen im kalifornischen Imperial Valley, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Es gibt auch Pläne, im Rahmen des Joint Ventures zwischen Occidental und BHE Renewables über das Imperial Valley hinaus zu expandieren.

"Wir freuen uns, mit Occidental an dieser unglaublichen Gelegenheit zu arbeiten, das Imperial Valley zu einem weltweit führenden Standort für die Lithiumproduktion zu machen", sagte Alicia Knapp, Chief Executive von BHE Renewables, in einer Pressemitteilung.

Lithium ist das wichtigste Metall für die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge, Unterhaltungselektronik und die Speicherung im Stromnetz.

Die Aktien von Occidental Petroleum beendeten den Dienstagshandel um 1,1 Prozent tiefer bei 59,90 US-Dollar. Berkshire Hathaway hat seinen Anteil am internationalen Ölgeschäft im vergangenen Jahr erheblich aufgestockt, so dass Occidental zu Buffetts Top-Beteiligungen zählt. Laut FactSet hält Berkshire Hathaway einen Anteil von 28 Prozent an Occidental Petroleum.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

