FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Vitesco mit "Buy" und einem Kursziel von 102,60 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Angesichts der bevorstehenden Verschmelzung macht Analyst Christoph Laskawi sein Modell für die Vitesco-Aktien in einer am Mittwoch vorliegenden Studie am Umtauschverhältnis in Schaeffler-Anteile fest. Im Vorfeld davon sei passend zu Schaeffler eine Kaufempfehlung angemessen - auch wegen des Aufwärtspotenzials, das beide Unternehmen gemeinsam versprächen. Vitesco sei ein führender Akteur im Bereich der Elektrifizierung von Antriebssträngen./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2024 / 08:14 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Die Vitesco Technologies Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,10 % und einem Kurs von 65,50EUR auf Tradegate (05. Juni 2024, 11:22 Uhr) gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Deutsche Bank

Kursziel: 102,60 Euro