Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotspreise von Wohnungen in den

Stadt- und Landkreisen in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem

Saarland von immowelt zeigt:



- In 55 von 89 untersuchten Stadt- und Landkreisen sinken die Kaufpreise im

Vergleich zum Vorjahr

- Rückgänge in teuersten Städten: Frankfurt (-3,2 Prozent), Köln (-1,3 Prozent),

Münster (-4,1 Prozent) und Düsseldorf (-5,8 Prozent)

- Stärkstes Minus in ländlichen Regionen: Landkreise Euskirchen (-11,7 Prozent),

Hochtaunuskreis (-8,2 Prozent) und Südliche Weinstraße (-7,7 Prozent)

- Wendepunkt zeichnet sich ab: 33 Kreise mit bereits steigenden Preisen - in der

Spitze +13,6 Prozent







Auch in anderen hessischen Großstädten gaben die Preise nach: Im



Für Immobilienkäufer bessert sich die Lage: Die Bauzinsen sind wieder etwasgesunken und die Kaufpreise haben deutlich nachgegeben. In zwei Drittel deruntersuchten Stadt- und Landkreise im Westen Deutschlands haben sich dieAngebotspreise von Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr vergünstigt. Das zeigteine aktuelle Analyse von immowelt, in der die durchschnittlichen Angebotspreisevon Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr1990er-Jahre) in ausgewählten Stadt- und Landkreisen in Hessen,Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland untersucht wurden. Eszeigt sich aber auch, dass sich der Immobilienmarkt aktuell am Wendepunktbefindet. In einem Drittel der westdeutschen Kreise klettern die Kaufpreisesogar schon wieder."Seit dem Anstieg der Bauzinsen vor rund zwei Jahren hatten es viele Menschenschwer, den Immobilienkauf finanziell zu stemmen. Doch die vergangenen Monategeben Grund zur Hoffnung", sagt immowelt Geschäftsführer Felix Kusch. "InNordrhein-Westfalen sind genauso wie im Rest Deutschlands die Kaufpreisedeutlich gesunken und die Zinsen entwickelten sich zuletzt auch wieder leichtnach unten. Gerade im vergangenen halben Jahr führten die verbessertenRahmenbedingungen zu einem Wendepunkt am Markt, sodass die Preise vielerortsbereits wieder ansteigen."55 Kreise mit sinkenden Preisen - auch teure GroßstädteTrotz Trendwende in den vergangenen Monaten steht beim Jahresvergleich nach wievor bei 55 von 89 untersuchten Stadt- und Landkreise ein Minus als Vorzeichen.In 17 Kreisen beträgt der Rückgang sogar mindestens 5 Prozent. Dabei sind sowohldie teuren Großstädte als auch die vergleichsweise günstigen ländlichen Regionenbetroffen. In Frankfurt, der drittteuersten Großstadt Deutschlands, gingen dieAngebotspreise von Mai 2023 auf Mai 2024 um -3,2 Prozent zurück. Statt 5.422Euro pro Quadratmeter müssen Käufer für eine Wohnung aktuell 5.250 Eurobezahlen. Auch in anderen hessischen Großstädten gaben die Preise nach: Im