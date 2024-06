Dortmund (ots) - Für Onlineshopbetreiber gilt es Tag für Tag Produktideen zu

entwickeln, Produktbeschreibungen zu verfassen, Werbetexte zu erstellen und

Skripte für Influencer-Marketing zu schreiben. All diese Aufgaben erfordern viel

Zeit und Mühe. Niko Dieckhoff lässt das die KI übernehmen.



"Ich sehe immer wieder überraschte Gesichter, wenn ich erzähle, dass ChatGPT so

viele Aufgaben in meinem Online-Shop übernimmt. Sobald man versteht, wie man

ChatGPT richtig einsetzt, kann die KI viele lästige Jobs problemlos übernehmen.

Wenn man selbst etwas Feinarbeit macht, kann man so mehrere Tausend Euro im

Monat dazuverdienen", verrät Dieckhoff. Er ist Shopbetreiber und Experte in der

Online-Handelsbranche. Nachfolgend verrät er, wie er die KI in seinen

Arbeitsalltag einsetzt und wie man mit der künstlichen Intelligenz Geld

verdienen kann.









Künstliche Intelligenz hat mittlerweile in vielen Gebieten Einzug erhalten. Auch

im E-Commerce hat ChatGPT die Branche ordentlich aufgewirbelt. Spätestens, seit

jeder Interessierte unkompliziert Zugang zu solchen Tools hat, steigt die

Nutzung. Und das nicht umsonst - denn wer auf künstliche Intelligenz setzt, kann

als Onlineshopbetreiber viele Aufgaben an den virtuellen Assistenten abgeben und

auf lange Sicht Kosten sparen. Die Möglichkeiten, ChatGPT einzusetzen, sind

dabei vielfältig:



1. Erstellung von Produktbeschreibungen



Wer sich im Onlineshop ein Produkt anschaut, der blickt zum einen auf das Bild.

Doch auch die Produktbeschreibung lesen sich die meisten Menschen aufmerksam

durch. In einer guten Produktbeschreibung sollten die Vorteile eines Produkts im

Vergleich zur Konkurrenz herausstechen. Argumente für ein Produkt knackig zu

verfassen und auf den Punkt zu bringen, ist oft allerdings gar nicht so leicht -

vor allem, wenn man das Produkt als Shopbetreiber in- und auswendig kennt und

nicht aus Kundenperspektive betrachtet. In dem Fall kann ChatGPT aushelfen und

aus wenigen Informationen treffende Beschreibungen erstellen, die auf die

potenzielle Zielgruppe abgestimmt und noch dazu SEO-optimiert sind.



2. Verfassen von Content



ChatGPT unterstützt aber auch bei der Erstellung anderer Texte, die für den

Onlineshop benötigt werden. Ob für Blogbeiträge, FAQ-Seiten,

Kategoriebeschreibungen, E-Mail-Vorlagen, Videos oder Social-Media-Inhalte - die

Erstellung dieser Inhalte erfordert strategische Planung, damit der Shop

möglichst weit oben in den Suchmaschinen rankt. Außerdem ist es wichtig, die

Texte immer wieder zu aktualisieren. Bei allen Schritten kann die KI helfen.

KI-Tools sind auch in der Lage, die Texte speziell auf die Anforderungen von SEO



