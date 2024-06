Berlin (ots) - Die Möglichkeiten, potenzielle Kundenschichten über ein

zielgerichtetes Marketing zu erreichen, sind groß und vielfältig. Daher bringen

viele Unternehmen ein hohes Budget für das Marketing auf. Häufig erreichen

Anbieter mit ihrem Vermarktungskonzept jedoch lediglich zwei Prozent des

Personenkreises, den sie potenziell ansprechen könnten. Eine gute Strategie und

eine fundierte Kenntnis der Bedürfnisse der eigenen Zielgruppe sind

unerlässlich, um die Vermarktung von Angeboten erfolgreich zu planen und

umzusetzen. Hier kommt es darauf an, sich von der Konkurrenz abzuheben, um im

Gedächtnis zu bleiben.



Wer dies nicht beachtet, läuft Gefahr, viel Geld in Maßnahmen zu investieren,

die gar nicht die gewünschten Ergebnisse liefern können. Akteure, die ihre

Kunden genau kennen und sich mit den verschiedenen Zielgruppen und ihren

Eigenschaften auseinandersetzen, haben bessere Chancen auf höhere

Conversionsraten. Wie dies gelingen kann, zeigt der nachfolgende Beitrag.





Wichtige Aspekte einer erfolgreichen VermarktungSelbst das ideale Marketing erreicht niemals die gesamte Zielgruppe, denngewisse Unsicherheiten gehören immer dazu. So bringen im Schnitt 60 Prozent derPersonen, die mit Werbeaktionen erreicht werden, gar kein Interesse amUnternehmen oder an dessen Produkten mit. Die grundsätzlich interessierten 40Prozent teilen sich wiederum in verschiedene Personengruppen auf. Etwa zweiProzent dieser Gruppe weisen ein hohes Bedürfnis und ein entsprechendesKaufinteresse auf. Ungefähr acht Prozent sind in mittlerem Maße an einem Kaufinteressiert, mit gleichem Bedarf, während etwa 30 Prozent des aufgeschlossenenPersonenkreises nur einen niedrigen Bedarf und ein ebenso geringes Kaufinteressemitbringen.Viele konzentrieren sich vor allem auf die stark interessierten zwei Prozent,die häufig auch unter dem Begriff "Low Hanging Fruits" bekannt sind. Sie lassensich mit gezielten Maßnahmen erreichen, die vor allem einen konkreten Vorteil,der oft finanzieller Natur ist, verdeutlichen, da sie häufig bereits Angeboteverglichen und sich informiert haben. Es ist jedoch unbedingt ratsam, über dieseZielgruppe hinauszugehen, um vom vollen Potenzial der erreichbaren Personen zuprofitieren.So schöpfen Unternehmen ihr volles Potenzial ausGerade der zweite Kreis an im mittleren Umfang Interessierten bietet dieMöglichkeit, neue Kundengruppen zu erschließen. Dieser ist immerhin viermal sogroß wie die Käuferschicht mit hohem Interesse. Hier lohnt es sich, Vertrauen