München (ots) - Der Jahresbericht 2023 des Bundespatentgerichts steht ab heute

zum Download zur Verfügung.



Auch in diesem Jahr gewährt er interessante Einblicke in die Entscheidungspraxis

des Bundespatentgerichts und hält Zahlen und Fakten zur Geschäftslage des

Gerichts bereit.



Alle Informationen finden Sie auch in englischer Sprache.







despatentgericht.de/DE/Presse/Publikationen/Bilderstrecke_Jahresbericht.html?nn=

195898)



Druckexemplare und eine barrierefreie Fassung stehen Ihnen in Kürze zur

Verfügung.



