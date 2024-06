OFFENBACH (dpa-AFX) - Eine neue Unwetterfront sieht der Wetterdienst zwar nicht auf Deutschland zukommen, aber es gibt auch keine richtige Entwarnung beim Hochwasser. Im Süden kann es weiter Starkregen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach vorhersagte. Im Norden ist es ungemütlich kühl. Wer in der Mitte wohnt, hat das beste Los gezogen.

"Der große Regen ist zwar vorbei", fasste DWD-Meteorologe Adrian Leyser die Wetterlage zusammen, "beständiges sonniges und warmes Sommerwetter bleibt uns aber bis auf Weiteres verwehrt". In den nächsten Tagen sieht er - bis einschließlich Wochenende - eine Dreiteilung beim Wetter.