Kaiserslautern (ots) - In zahlreichen Unternehmen werden Entwicklungsprojekte

oftmals mit traditionellen Methoden angegangen, die nicht selten zu

Überschreitungen von Zeit- und Budgetrahmen führen. Trotz fortschrittlicher

Technologien und Methoden verfehlen fast sieben von zehn Entwicklungsprojekte

ihre festgelegten Ziele.



"Zu den häufigsten Ursachen zählen mangelnde Kommunikation innerhalb der Teams,

unzureichende Projektplanung und -überwachung sowie die Vernachlässigung von

Kundenfeedback in den frühen Entwicklungsphasen. Diese Faktoren führen nicht nur

zu ineffizienten Arbeitsabläufen, sondern auch zu Produkten, die den

Marktbedürfnissen nicht gerecht werden", erklärt Dr. Sebastian Adam, Experte für

Softwarelösungen im Anforderungsmanagement. Warum immer noch so viele

Entwicklungsprojekte ihre Zeit- und Budgetziele verfehlen, erfahren Sie hier.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Warum traditionelle Methoden in einer technologisch schnelllebigen Welt versagenViele Unternehmen sind in ihren Zielen hochmotiviert - doch plötzlich erscheintdie Umsetzung schwierig. Trotzdem halten viele Betriebe noch immer antraditionellen Methoden fest und glauben, dass das, was bisher funktioniert hat,auch weiterhin Erfolg verspricht. Doch die Zahlen beweisen das Gegenteil: Diedurchschnittliche Zeitüberschreitungsquote in Projekten liegt deutschlandweitbei 222 Prozent, während die Projektkosten um 189 Prozent überschritten werden.Die Folge: Über 10 Milliarden Euro gehen der deutschen Wirtschaft jedes Jahrdurch Qualitäts- und Effizienzmängel in Entwicklungsprojekten verloren.Gründe für nicht erreichte ZieleEs sind immer wieder die gleichen Punkte, die zu diesen Überschreitungen führenund es wird sich nichts daran ändern, solange das Verständnis dafür fehlt."Schlechte" Projekte können nämlich verschiedenste Gründe haben:Mangelnde Kommunikation innerhalb der Teams: Unklare Informationsweitergabe oderunzureichende Kommunikation zwischen den Teammitgliedern können zuMissverständnissen, Verzögerungen und Inkonsistenzen führen. Häufig steigt dieFehleranfälligkeit auch gerade wegen den in Projekten eingesetzten Tools, wieden vermeintlich praktischen Office-Produkten wie Word und Excel. EineZusammenarbeit an diesen Dokumenten im Sharepoint erscheint solange praktisch,bis dann eine Person mit einer veralteten Version des Dokuments weiterarbeitetund dies nicht bemerkt. Leider keine Seltenheit, den Überblick zu verlieren, beieiner Masse an Dokumenten und zugehörigen Versionen. Die Konsequenz sindInformationen, die nicht auf dem aktuellen Stand sind, entweder erneutüberarbeitet werden müssen oder zu schwerwiegenden Fehlern führen, die mitunter