Der Rückgang der Inflation in den USA und eine anhaltend positive Marktstimmung befeuern diese Erwartungen, berichtete er gegenüber CNBC. Nach Lees Analyse könnte der S&P 500 die Schwelle von 5.500 Punkten brechen. Zum Monatsbeginn stand der Index bei 5.283,40 Punkten, nachdem er im vergangenen Monat um rund 3 Prozent stieg. Eine weitere Steigerung um 4 Prozent bis Monatsende sei denkbar, so Lee. Es gebe triftige Gründe, optimistisch zu sein:

Zudem merkte er an, dass momentan über 6 Billionen US-Dollar in Geldmarktfonds geparkt seien und die Margin-Verschuldung immer noch signifikant unter den Höchstständen von Oktober 2021 liege. "Die Investoren sind immer noch vorsichtig, was zusammen mit unerwartet starken Kursgewinnen zu einer dynamischen Marktphase führen könnte", sagte er.

Mit einem wachsamen Blick auf die Federal Reserve, die laut CME FedWatch Tool möglicherweise schon im September mit Zinssenkungen beginnt, bleibt Lee zuversichtlich. "Sollte die Fed die Zinsen in diesem Jahr senken, wäre das ein bedeutender Impuls für den Aktienmarkt." Die neuen Daten des US-Verbraucherpreisindex am 12. Juni dürften ihm nach Aufschluss darüber geben, ob die Fed bezüglich der Zinspolitik die erste Senkung vornehmen wird.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion