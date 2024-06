Neckarsulm (ots) -



- Auf Einladung der Unternehmen der Schwarz Gruppe diskutierten Hersteller,

Spediteure und Branchenexperten über die Dekarbonisierung der

Transportlogistik.

- Auf einer Fläche über 10.000 Quadratmetern mit Teststrecke und E-Ladepark

führten Aussteller Exponate und Innovationen rund um E-Lkw vor.



In Möckmühl brach das Elektrofieber aus: Am Dienstag, 4. Juni 2024,

veranstalteten die Unternehmen der Schwarz Gruppe auf dem Gelände des

Kaufland-Logistikzentrums in Möckmühl erstmals den "Future Day". Die

deutschlandweit erste Messe dieser Art widmete sich der Frage: Wie gelingt die

E-Transformation im Lieferverkehr? Die Ausstellung mit begleitendem

Bühnenprogramm bot den 800 geladenen Gästen exklusive Einblicke in die Welt der

E-Mobilität. Insgesamt präsentierten neun Hersteller ihre E-Lkw und Innovationen

- darunter Daimler, Volvo, MAN, Krone sowie Schmitz Cargobull. Auf 10.000

Quadratmetern Ausstellungsfläche und mit einer eigens eingerichteten Teststrecke

ließen sich die elektrisch betriebenen Lkw-Modelle erproben und an den

Kaufland-eigenen Schnellladestationen laden.









Die Unternehmen der Schwarz Gruppe verfolgen mit dem "Future Day" das Ziel, den

Dialog innerhalb der Logistikbranche zu intensivieren und die Elektrifizierung

des Lieferverkehrs zu unterstützen. Die betriebsbedingten Emissionen der

Handelsgruppe sollen im Zuge der gemeinsam erarbeiteten Klimastrategie bis 2030

um 55 Prozent gegenüber 2019 reduziert werden. Jedoch entstehen circa 98 Prozent

und somit der Großteil der CO2-Emissionen entlang der vor- und nachgelagerten

Wertschöpfungskette. "Darum suchen wir den Schulterschluss mit unseren

Lieferanten, um nachhaltige Lösungen voranzutreiben", wie Florian Schütze,

Geschäftsführer Corporate Responsibility der Schwarz Unternehmenskommunikation,

in seiner Keynote erklärte. "Wir stehen als verlässlicher Partner an der Seite

der Spediteure und Transportdienstleister und gestalten gemeinsam die

Transformation hin zur Elektromobilität."



Im Rahmen des "Future Day"-Bühnenprogramms stellten Vertreter der Handelssparten

Kaufland und Lidl sowie der Umweltsparte PreZero in Vorträgen vor, wie und wo

ihre Unternehmen bereits erfolgreich auf E-Mobilität im Schwerlastverkehr

setzen.



Kauflands elektrisierender Transportpilot in Möckmühl



Kaufland will als Gastgeber der Veranstaltung zukünftig gemeinsam mit seinen

Partnern verstärkt E-Lkw bei der Belieferung seiner Filialen einsetzen. Dafür

testet der Lebensmitteleinzelhändler seit Dezember 2023 nicht nur acht E-Lkw, Seite 2 ► Seite 1 von 2



"Future Day" vernetzt die Branche und baut Vorbehalte abDie Unternehmen der Schwarz Gruppe verfolgen mit dem "Future Day" das Ziel, denDialog innerhalb der Logistikbranche zu intensivieren und die Elektrifizierungdes Lieferverkehrs zu unterstützen. Die betriebsbedingten Emissionen derHandelsgruppe sollen im Zuge der gemeinsam erarbeiteten Klimastrategie bis 2030um 55 Prozent gegenüber 2019 reduziert werden. Jedoch entstehen circa 98 Prozentund somit der Großteil der CO2-Emissionen entlang der vor- und nachgelagertenWertschöpfungskette. "Darum suchen wir den Schulterschluss mit unserenLieferanten, um nachhaltige Lösungen voranzutreiben", wie Florian Schütze,Geschäftsführer Corporate Responsibility der Schwarz Unternehmenskommunikation,in seiner Keynote erklärte. "Wir stehen als verlässlicher Partner an der Seiteder Spediteure und Transportdienstleister und gestalten gemeinsam dieTransformation hin zur Elektromobilität."Im Rahmen des "Future Day"-Bühnenprogramms stellten Vertreter der HandelsspartenKaufland und Lidl sowie der Umweltsparte PreZero in Vorträgen vor, wie und woihre Unternehmen bereits erfolgreich auf E-Mobilität im Schwerlastverkehrsetzen.Kauflands elektrisierender Transportpilot in MöckmühlKaufland will als Gastgeber der Veranstaltung zukünftig gemeinsam mit seinenPartnern verstärkt E-Lkw bei der Belieferung seiner Filialen einsetzen. Dafürtestet der Lebensmitteleinzelhändler seit Dezember 2023 nicht nur acht E-Lkw,