Ulm (ots) - Der zukünftige Umgang mit Homeoffice ist momentan Hauptpunkt vieler

Diskussionen - mit den unterschiedlichsten Meinungen darüber, welchen

Stellenwert die Telearbeit bei den Arbeitnehmenden einnimmt. Nach dem Abklingen

der Corona-Pandemie setzen viele Unternehmen auf sogenannte

"Return-to-Office"-Regeln, die Arbeitnehmende zurück in das Büro holen sollen.

Teilweise planen Unternehmen sogar das Einführen von Büropflichten, die

sicherstellen sollen, dass Arbeitnehmende zumindest teilweise wieder vor Ort

anwesend sind. Einige Studien zeigen nun, dass diese Entscheidungen bei

Angestellten auf wenig Gegenliebe stoßen und verheerende Auswirkungen auf die

Attraktivität von Arbeitgebenden haben können.



Kriterium der Arbeitgeberattraktivität: Homeoffice als entscheidender Faktor





Das Homeoffice hat sich auf dem Arbeitsmarkt als Arbeitsmodell bereits währendder Pandemie fest etabliert. Die Möglichkeit des Homeoffice ist unterArbeitnehmenden beliebt und nicht mehr wegzudenken. Die Studie "Das neue Normal?Homeoffice im Check" der IU hat gezeigt, dass ganze 90% der befragtenArbeitnehmenden, die zur Zeit der Corona-Pandemie im Homeoffice gearbeitethaben, weiterhin teilweise oder sogar ganz im Homeoffice arbeiten möchten.Darüber hinaus stellt die Möglichkeit zum Homeoffice inzwischen einausschlaggebendes Kriterium für die Jobwahl dar. Mehr als ein Drittel der imRahmen der Studie "Home sweet Homeoffice" befragten Arbeitnehmenden geben an,die Möglichkeit zur Nutzung des Homeoffice sei entscheidend bei der Wahl ihresArbeitgebenden. Sie würden sich folglich gegen Arbeitgebende entscheiden, diekeine Möglichkeit zum Homeoffice anbieten.Homeoffice vor allem für Generation Z unabdingbarDas Homeoffice ist vor allem für die Generation Z unabdingbar. Die Studie"Generation Z - die Arbeitnehmer von morgen" hat ergeben, dass fast die Hälfteder befragten Kandidaten der Generation Z ein Jobangebot ablehnen würde, daskeine Möglichkeit zum Homeoffice bietet. Besonders an der Einstellung derGeneration Z lässt sich erkennen, dass das Homeoffice auch in Zukunft bei derJobwahl immer mehr an Bedeutung gewinnen wird.Trotz hoher Relevanz für Arbeitgeberattraktivität: Homeoffice-Möglichkeiten inDeutschland nicht genug genutztTrotz der hohen Nachfrage des Homeoffice unter den Arbeitnehmenden werden dieMöglichkeiten der Telearbeit nicht genügend ausgeschöpft, wie eineErwerbspersonenbefragung der Hans-Böckler-Stiftung bereits im Jahr 2021, alsoinmitten der Corona-Pandemie, belegt. Auf die postpandemische Lage im Jahr 2024bezogen bedeutet das, dass unzeitgemäße Return-to-Office-Regeln dieseAusprägungen noch fördern.Vorteile des Homeoffice für ArbeitgebendeDas Arbeitsmodell des Homeoffice bietet zudem auch den Arbeitgebenden Vorteile,die diese in Zukunft nutzen sollten. So zeigen Studien, dass sich Arbeitnehmendeim Homeoffice überwiegend als gleich produktiv oder sogar produktiver als beider Arbeit vor Ort einschätzen. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass einepositive Einstellung des Arbeitgebenden gegenüber Homeoffice zu einerverstärkten Identifikation der Arbeitnehmenden mit dem Unternehmen beitragenkann. Auch können Kosten eingespart werden, indem die durch das Homeofficebedingt ungenutzten Büroflächen reduziert werden.FazitArbeitgebende sollten die Chancen, die die Möglichkeiten des Homeoffice ihnenbieten, wahrnehmen. Arbeitnehmende empfinden das Homeoffice als mehr als nureinen Vorteil, vielmehr stellt es für sie inzwischen ein festes Kriterium beider Jobwahl dar. Um sich auf dem Arbeitsmarkt gut zu positionieren, müssenArbeitgebende mehr auf die Forderungen der Arbeitnehmenden eingehen. So gelingtes ihnen auch in Zeiten des Fachkräftemangels, qualifizierte Talente zuakquirieren.Alle Informationen zur Studie finden Sie im Momozeit-Blog(https://momozeit.de/blog/homeoffice-als-kriterium-fuer-die-jobwahl) .