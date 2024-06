Seite 2 ► Seite 1 von 5

Köln/Dunton (ots) -- Ford Pro beauftragt Studie "The Economics of Commercial Van Usage AcrossEurope 2024" vom Centre for Economics and Business Research (CEBR)- Umstieg von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) auf Elektromobilität alswichtiger Beitrag zu einer produktiven und nachhaltigen Zukunft für Betriebeund Kunden- Laut CEBR-Untersuchung haben auf Transporter angewiesene Betriebe in 2023 rund860 Milliarden Euro zum EU-Bruttoinlandsprodukt beigetragen - inklusive UKsogar eine Billion- Befragung kleinerer Unternehmen zeigt, dass sich die Anschaffung einesElektrofahrzeugs durch die geringeren Betriebskosten bereits innerhalb vondrei Jahren amortisiert- Deutschland mit meisten E-Transporter-Neuzulassungen, Vereinigtes Königreichmit höchstem Verkaufszuwachs, Frankreich mit größtem Potenzial für weitereElektrifizierungDie Elektrifizierung ihrer Firmenfahrzeuge bietet kleinen und mittlerenUnternehmen (KMU) so große betriebswirtschaftliche Vorteile, dass sie den Wandelzur E-Mobilität beschleunigen und die Produktivität dieser Betriebe und dergesamten europäischen Wirtschaft signifikant steigern kann: Zu diesem Schlusskommt die von Ford Pro in Auftrag gegebene Studie "The Economics of CommercialVan Usage Across Europe 2024". Sie wurde vom Centre for Economics and BusinessResearch (1) herausgegeben. Die Untersuchung des CEBR zeigt allerdings auch: Dievielschichtige Thematik rund um das Aufladen der Batterie lässt vieleUnternehmer auch weiterhin zögern.Laut der CEBR-Studie haben die mit Transportern operierenden Unternehmen inEuropa und dem Vereinigten Königreich im vergangenen Jahr rund eine Billion Eurozum Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Kontinents beigetragen. Dies entspricht einerSteigerung von 6,5 Prozent gegenüber 2021 und ein Plus von 27,4 Prozent seit2017. Als Land würden diese Betriebe damit das sechstgrößte BIP allerEU-Mitgliedsstaaten aufweisen. Laut Schätzungen trugen elektrisch angetriebeneTransporter 1,6 Prozent oder 14,1 Milliarden Euro dazu bei.Ford Pro hat diese Untersuchung als führende Marke im Nutzfahrzeug-Segment (2)in Auftrag gegeben, um einen besseren Überblick über die europäischeTransporter-Landschaft zu gewinnen. Zu dieser zählen rund 23 Millionen KMU. Siemachen 99 Prozent der Unternehmen in Europa aus (3).Ursprünglich lautete die Annahme, dass größere Unternehmen mit eigenenFlotten-Managern und kommunizierten Nachhaltigkeitszielen den Wandel zurElektromobilität im Transporter-Bereich anführen würden. Aktuell erkennen aberinsbesondere kleine und mittlere Unternehmen immer stärker diebetriebswirtschaftlichen Vorteile, die ihnen elektrisch angetriebene Fahrzeuge