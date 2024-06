Oberzent (ots) - HIS Renewables unterstützt den Bau der

15-Megawatt-Floating-Anlage auf dem Philippsee bei Heidelberg mit

vorkonfektionierten Kabelbäumen. Diese sorgen nach Unternehmensangaben für

langlebige Anschlüsse, erhöhen das Montagetempo und helfen, Fehler zu

reduzieren. Dieser Service wird zunehmend für Großprojekte zur Kosteneinsparung

genutzt.



Vorteile vorkonfektionierter Kabelbäume





Bei großen Photovoltaikanlagen, die vor Ort verkabelt werden, treten häufigProbleme durch Regen, Schmutz, Zeitdruck und ungeeignetes Werkzeug auf, die zuunsauberen Anschlüssen führen. HIS Renewables bietet eine Lösung:vorkonfektionierte Kabelbäume, die im Werk auf die richtige Länge zugeschnittenund mit Steckverbindern versehen werden. Jede Verbindung wird protokolliert undauf Qualität geprüft, bevor die Kabel beschriftet und montagefertig verpacktwerden.Zeitersparnis und Fehlerreduktion auf der BaustelleDurch die sorgfältige Vorbereitung spart der Einsatz dieser Kabelbäume erheblichArbeitszeit auf der Baustelle. Monteure müssen die Kabel nicht kürzen oderüberschüssige Längen verstauen. Die klare Beschriftung reduziert den Zeitaufwandfür Anleitung und Training und minimiert Fehlerquellen. Insbesondere auf demWasser wäre die Fehlersuche bei Verkabelungsproblemen besonders aufwendig.HIS Renewables' HISkon+ ServiceDer Konfektionierungsservice HISkon+ wird für alle Arten von Projektenangeboten, die individuelle Verkabelungen erfordern. Im hauseigenen Technikumwerden kundenspezifische Lösungen entwickelt und geprüft. HIS Renewables verfügtüber eine automatisierte Produktion, die eine hohe Qualität und Skalierbarkeitsicherstellt. Die vorgefertigten Verkabelungslösungen kommen immer häufiger inGroßprojekten zum Einsatz und erzielen deutliche Kosteneinsparungen, wiebeispielsweise beim aktuell größten Solarpark Deutschlands in Witznitz, der inweniger als zwei Jahren fertiggestellt wurde."Unsere HISkon+ Lösung verkörpert unser Engagement für Qualität und Innovation,"sagt Güven Altun, Geschäftsführer bei HIS. "Wir bieten zuverlässige,einbaufertige Komponenten, die höchsten Standards entsprechen und perfekt aufdie Anforderungen des jeweiligen Projektes abgestimmt sind."Zusätzliche Lösungen von HIS RenewablesNeben Verkabelungslösungen bietet HIS Renewables auch eine Vielzahl weitererProdukte für den Bau komplexer Photovoltaikanlagen an:- HISbox Utili ty: Integriert Scada-Software zur Überwachung vonPhotovoltaik-Strings und ermöglicht einen optimierten Betrieb und einfacheWartung auf Strang-Ebene.- HISbox C&I: Enthält einen Feuerwehrschalter, der den Stromfluss je Strangunterbrechen kann und somit die Feuerbekämpfung auf großen Dachanlagenerleichtert.- HISbox residential: Ermöglicht Eigenheimbesitzern die Umschaltung in denautarken Inselbetrieb bei Stromausfällen und kann mit einemEnergiemanagementsystem (EMS) erweitert werden.- Gewerbliches Energiemanagement: Bietet eine leistungsstarke Lösung fürUnternehmen, um den Energieverbrauch zu optimieren und auf Batteriespeicherzurückzugreifen.Alle HIS Renewables Lösungen sind mit der nötigen Kommunikationstechnologieausgestattet, um die Anlagen auch aus der Ferne betreiben und warten zu können.Interessierte können sich im Juni auf der weltweit führenden Fachmesse für dieSolarwirtschaft, der Intersolar, über alle Produkte und Dienstleistungen von HISRenewables informieren.Für weitere Informationen über die HISkon+ Lösung und andere innovative Produktevon HIS Renewables besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie unsdirekt.HIS Renewables GmbH steht für innovatives Engineering und nachhaltige Lösungen.Mit modernster Technik entwickelt und liefert das Unternehmen hochwertigeProdukte für den effizienten Betrieb von Solaranlagen, wie Solarkabel, Splitter,Inlinefuses und Stringboxen. Ergänzend bietet das Unternehmen fortschrittlicheBatteriespeicher und intelligente Energiemanagementsysteme, die die Effizienzmaximieren und die Energieunabhängigkeit der Kunden erhöht.Aktuell verfügt das Unternehmen über 25 Jahre Erfahrung bei der Integration vonerneuerbaren Energien, 400 Mitarbeiter in Entwicklung, Fertigung & Vertrieb an 6Standorten, 40 GW Gesamtleistung bisher ausgelieferter Komponenten, 2000 Kundenin 60 Ländern auf der ganzen Welt.Pressekontakt:Daniel BlömersContent ManagerHIS Renewables GmbHTelefon: +49 (0) 60 68 / 93 14 476E-Mail: mailto:daniel.bloemers@hik-solutions.comWebsite: http://www.his-solar.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/175133/5794270OTS: HIS Renewables GmbH