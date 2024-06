Gütersloh/Delhi (ots) -



- Bertelsmann India Investments mit starker Fondsperformance

- Investitionen im mittleren zweistelligen Millionenbereich in Rozana, Nat Habit

und Lets Transport

- Carsten Coesfeld: "Ich bin von Unternehmerpersönlichkeiten und Potential der

einzelnen Geschäfte im indischen Markt beeindruckt."



Bertelsmann Investments (BI) hat in den vergangenen Monaten seine

Investitionsaktivitäten im vielversprechenden Wachstumsmarkt Indien erfolgreich

weiter ausgebaut. So tätigte Bertelsmann India Investments (BII) Investitionen

im mittleren zweistelligen Millionenbereich und investierte in die E-Commerce

Handelsplattform Rozana, das Beauty Start-up Nat Habit und die Logistikplattform

Lets Transport.







Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Über Bertelsmann IndiaInvestments partizipiert Bertelsmann seit vielen Jahren sehr erfolgreich amWachstumsmarkt Indien. Ich freue mich sehr, dass die jüngsten Investitionenunser Engagement in Indien nachhaltig stärken. Rozana, Nat Habit und LetsTransport sind jeweils für sich sehr beindruckende unternehmerischeErfolgsgeschichten mit ganz unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Ich bin von denGründern als Unternehmerpersönlichkeiten ebenso beeindruckt, wie vom Potentialder einzelnen Geschäfte im indischen Markt."Rozana wurde 2021 gegründet und ist eine E-Commerce-Plattform, die sich auf dieLieferung von Waren des täglichen Bedarfs in ländlichen Regionen in Indienspezialisiert hat - ein Markt, der aufgrund von Navigations- undLogistikherausforderungen traditionell vom herkömmlichen E-Commerceunterversorgt ist. Rozana hat diese Probleme durch ihr eingeführtesE-Commerce-Modell umgangen, in dem das Unternehmen auf ein Netzwerk von 13.000lokalen Partnern zurückgreift, die die Bestellungen und Auslieferungen auf derletzten Meile erleichtern und damit rund eine Milliarde Menschen der ländlichenBevölkerung erreicht.Nat Habit, gegründet 2019, ist Indiens Pioniermarke für natürlicheKörperpflegeprodukte und bietet eine Reihe ayurvedischer Rezepturen für denDirektvertrieb an. Das chemiefreie Sortiment, das fabrikeigen hergestellt wird,umfasst verschiedene Haut- und Haarpflegeprodukte, die alle aus natürlichenInhaltsstoffen hergestellt werden. Nat Habit ist im Premium-Massensegment tätigund zeichnet sich durch seine innovative Lieferkette, Forschung und Entwicklungaus. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Gurugram, Indien.Lets Transport ist ein technologiegestützter Marktplatz für bisher wenigkonsolidierte innerstädtische Logistik und wurde 2015 in Indien gegründet.