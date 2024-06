Vancouver (British Columbia), 5. Juni 2024 / IRW-Press / Bayridge Resources Corp. (CSE: BYRG) (OTC: BYRRF) (FWB: O0K) („Bayridge“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Beantragung einer Level-1-Explorationskonzession für sein 11.142 ha großes Uranprojekt Constellation in der kanadischen Region Athabasca Basin bekannt zu geben. Diese Genehmigung wird es dem Unternehmen ermöglichen, eine Reihe von Bodenuntersuchungen durchzuführen, um sowohl das Konzessionsgebiet zu bewerten als auch die Anomalien zu überprüfen, die durch die kürzlich abgeschlossene VTEM-Flugvermessung von Geotech identifiziert wurden.

„Nach dem Erhalt der Explorationskonzession für Constellation wird das Unternehmen unverzüglich mit einem vollständig finanzierten Bodenprogramm beginnen, das voraussichtlich eine Kombination aus Boden-, Geschiebemergel- und/oder Seesedimentproben, Schürfgrabungen und Kartierungen sowie Szintillometer-Untersuchungen umfassen wird“, sagte President und CEO Saf Dhillon. „Der Schwerpunkt des Programms wird auch auf VTEM-Anomalien liegen, die im Rahmen der GeoTech-Untersuchung generiert werden sollen. Das Unternehmen arbeitet an einem geologischen Modell, das den jüngsten Uranentdeckungen von NexGen Energy Ltd. im Grundgebirge in diesem Gebiet ähnlich ist, und ist der Auffassung, dass das Gebiet reif für weitere neue Entdeckungen ist“, sagte er außerdem.

Abbildung 1: Projekt Constellation

Das Konzessionsgebiet Constellation weist eine günstige Geologie für die Auffindung von im Grundgestein lagernden diskordanzgebundenen Uranlagerstätten auf. Im Zuge regionaler geologischer Kartierungen und magnetischer Vermessungen konnten strukturelle Lineamente definiert werden, die in Nordnordwest- und Ostsüdost-Richtung verlaufen und strukturelle Leitungen zwischen der Granitzwischenschicht aus dem Archaikum und den graphitischen Metasedimenten darstellen könnten, welche auf dem Konzessionsgebiet kartiert wurden. Diese Arten von Strukturzonen dienen normalerweise als Leitungen für hydrothermale Aktivitäten. Historische, nach Nordosten streichende Leiter wurden ebenfalls auf dem Konzessionsgebiet umrissen, wurden bis dato jedoch nicht ausreichend erkundet oder überhaupt bebohrt. Starke elektromagnetische (EM) Leiter sind bewährte Ziele, die mit diskordanzgebundenen und im Grundgestein lagernden Uranmineralisierungen in und im Umfeld des Athabasca-Beckens in Zusammenhang stehen.