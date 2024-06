Vancouver, British Columbia – 5. Juni 2024 – Nexus Uranium Corp. (CSE: NEXU, OTCQB: GIDMF, FWB: 3H1) (das „Unternehmen“ oder „Nexus“) freut sich, Einzelheiten über das für den Sommer geplante geophysikalische Programm auf dem Uranprojekt Cree East im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan (das „Cree East“ oder das „Projekt“) bekannt zu geben. Nexus verfügt über das Recht, von CanAlaska Uranium Ltd. („CanAlaska“) (TSX: CVV) eine Beteiligung von bis zu 75 % am Projekt zu erwerben. Die geplante 1.746 Profilkilometer umfassende elektromagnetische (EM) AFMAG-(Audio Frequency Magnetics)-Flugmessung soll das Explorationsteam bei der Erstellung einer konzessionsweiten geologischen und strukturellen Karte unterstützen. Das AFMAG-EM-System kann nachweislich bis in eine Tiefe von bis zu 2.000 Meter durch das Deckmaterial vordringen, um leitende und widerstandsfähige Strukturen zu identifizieren. Die Messung soll dazu dienen, die Lage und den Verlauf von graphitischen und/oder hydrothermal alterierten Zonen abzugrenzen, die Leitungen für eine potenzielle Uranmineralisierung darstellen. Insgesamt sollen damit die früheren Explorationsarbeiten ergänzt und verbessert werden. Anhand der Ergebnisse der AFMAG-EM-Untersuchung werden die Standorte für das anschließende Diamantbohrprogramm im weiteren Jahresverlauf festgelegt.

„Die Arbeit am Boden zur Ermittlung potenziell uranhaltiger Strukturen ist von größter Bedeutung, um die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit für unser bevorstehendes Bohrprogramm zu gewährleisten“, so Jeremy Poirier, CEO von Nexus Uranium. „Das letzte Mal, dass ein derart umfangreiches geophysikalisches Explorationsprogramm durchgeführt wurde, ist mehr als ein Jahrzehnt her. Seither hat es bedeutende technologische Fortschritte in der Methodik gegeben, die eine höhere Auflösung und Genauigkeit ermöglichen. Darüber hinaus lieferten die früheren geophysikalischen Vermessungen, die in der nordöstlichen Ecke des Konzessionsgebiets absolviert wurden, aufgrund der größeren Tiefe, die auf die Vertiefung des Kontakts der Diskordanz und des Grundgebirges zurückzuführen ist, keine besonders aussagekräftigen Ergebnisse. Dieses Programm wird wertvolle Daten mit einer deutlich größeren Tiefenausdehnung liefern als frühere Studien. Daraus sollten sich dann in Kombination mit allen historischen Daten einige spannende Ziele für Bohrungen ergeben.“