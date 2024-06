Bielefeld (ots) - NTT DATA Business Solutions und Silbury demonstrierten

hands-on Lösungen für den Wandel zum nachhaltigen Unternehmen



NTT DATA Business Solutions AG, führendes SAP®-Beratungshaus für den Mittelstand

und die Silbury GmbH, Experte für managementorientierte

Nachhaltigkeitstransformation, haben auf ihrem Sustainability Experience Day in

Fürth (https://nttdata-solutions.com/de/presse/lokale-pressemitteilungen/verantw

ortung-als-chance-ntt-data-business-solutions-unterstuetzt-unternehmen-bei-der-n

achhaltigen-transformation/) aktuelle und moderne Lösungen für die heutigen,

dringenden Nachhaltigkeitsherausforderungen aufgezeigt. Die Veranstaltung hat

den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben, in interaktiven Workshops Einblicke

in aktuelle Themen wie die Lieferkettenüberwachung, Berichtspflichten und eine

normgerechte CO2-Erhebung zu gewinnen.



Vor allem war sie aber eine Kundenplattform für den Austausch und das Sammeln

praktischer Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeit.









Am Anfang stand daher die Möglichkeit, für die Teilnehmenden an einem "lebenden"

SAP-Cloud-System die CO2-Emmissionen eines eigenen Unternehmens in Echtzeit zu

steuern - mit dem Ziel, diese zu minimieren. Die Teilnehmenden traten zwar im

Wettbewerb miteinander, waren aber alle siegreich, denn es gelang ihnen, die

CO2-Emmissionen ihrer virtuellen Unternehmen erfolgreich zu minimieren.



"Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern eine Notwendigkeit, der sich Unternehmen

stellen müssen, um langfristig erfolgreich zu sein", betont Dr. Stefan Knäble,

Head of Innovation & Portfolio bei NTT DATA Business Solutions. "Unser Ziel war

es, einen Austausch unter den Unternehmen zu ermöglichen, der aufzeigt, dass

individuelle Herausforderungen in der Gestaltung und Umsetzung von

Nachhaltigkeitsstrategien oft für die gesamte Branche zutreffend und relevant

sind. Dabei präsentierten wir den Teilnehmenden konkrete Fakten und

Lösungsansätze, die unmittelbar in ihren Arbeitsalltag integriert werden

können."



Starker Partner für den Wandel zum intelligenten Unternehmen



Die Bedeutung eines starken Partnernetzwerkes zeigte der interaktiven

Impulsworkshop zum Thema Nachhaltigkeitsstrategie, der von NTT DATA Business

Solutions strategischem Partner im Bereich Nachhaltigkeit und Digitalisierung

Silbury (https://www.silbury.com/magazine/partnerschaft-nttdata-silbury)

geleitet wurde. Das Expertenhaus für Nachhaltigkeitstransformation durch

Digitalisierung präsentierte darin, wie die richtige Nachhaltigkeitsstrategie

dauerhaft zum Erfolg führen kann. Seite 2 ► Seite 1 von 2



