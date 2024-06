Veitsbronn (ots) - Der Anspruch der Oberbank ist es, beim Thema Nachhaltigkeit

Vorreiter zu sein, und das gelingt auch. Das Unternehmen wurde nach einer

umfassenden Validierung von GREEN BRANDS, einer internationalen

Markenbewertungs-Organisation, die Produkte, Dienstleistungen sowie Unternehmen

mit geprüfter ökologischer Nachhaltigkeit auszeichnet, geehrt. Vor kurzem

überreichte GREEN BRANDS CEO Norbert Lux das Zertifikat mit Gütesiegel an

Oberbank Vorstandsdirektorin Mag.a Isabella Lehner in der Oberbank Zentrale in

Linz.



"Nachhaltigkeit bedeutet auch hartnäckig zu sein. Deshalb arbeiten wir in der

Oberbank intensiv an der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer

Nachhaltigkeitsstrategie." - so Mag.a Isabella Lehner, Vorstandsdirektorin der

Oberbank für Organisationsentwicklung und Nachhaltigkeit







hervorragenden Validierungs-Ergebnis. Diese unabhängige Bestätigung zeigt, dass

die Oberbank nicht nur in Sachen Nachhaltigkeit engagiert ist, sondern auch ihre

Versprechen in diesem Bereich einhält und nachweisbar umsetzt.



Vorreiter in der Nachhaltigkeit - Mit dem ISS ESG Prime Rating zählt die

Oberbank zu den TOP 10 gerateten Regionalbanken weltweit und nun bestätigt das

weiteres Siegel das Nachhaltigkeitsmanagement des Unternehmens.



Im Vergleich zu den finanzierten Projekten spielt der Bankbetrieb selbst

naturgemäß eine untergeordnete Rolle, aber auch hier versucht die Oberbank ihr

Möglichstes - die Betriebsökologie wird laufend verbessert und ist in Österreich

bereits EMAS zertifiziert.



Über GREEN BRANDS



GREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständige

Markenbewertungs-Organisation und verleiht in internationaler Zusammenarbeit mit

unabhängigen Institutionen und Gesellschaften im Umweltschutz-, Klimaschutz- und

Nachhaltigkeits-Bereich das GREEN BRANDS-Gütesiegel.



Das GREEN BRAND Gütesiegel ist mit dem Verfahren eine eingetragene und

geschützte EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit mit einem

unabhängigen, transparenten und neutralen Prüfverfahren.



Die GREEN BRANDS Organisation ist derzeit bereits in Deutschland, Österreich, in

Tschechien, Slowakei, Ungarn, Italien sowie in der Schweiz aktiv. In 12 Jahren

wurden nach über 900 Validierungen rund 300 Marken ausgezeichnet.



