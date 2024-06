American Aires erweitert seine #airesathletes-Kampagne mit einer Vereinbarung mit dem Kapitän der Toronto Maple Leafs, John Tavares

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Der Großteil der Partnerschaftsvergütung wird in Aires-Aktien erfolgen

Sein Engagement für einen gesunden Körper und Geist macht John zum idealen Aires-Botschafter

#airesathletes unterstützt das Bedürfnis der Sportler nach optimaler Leistung und schneller Erholung

Toronto, ON – 5. Juni 2024 – American Aires Inc. („American Aires“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF), ein Pionier im Technologiebereich mit Produkten zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, freut sich, den dritten Weltklasse-Partner der Kampagne #airesathletes bekannt zu geben: John Tavares, NHL-Draft Nr. 1 im Jahr 2009, 6-facher NHL-All-Star, ehemaliger Kapitän der New York Islanders, aktueller Kapitän der Toronto Maple Leafs, Gewinner der olympischen Goldmedaille und Gründer der John Tavares Foundation zusammen mit seiner Frau Aryne. Im Gegenzug wird Tavares Anteilseigner des Unternehmens, da der Großteil der Vergütung der Partnerschaft in Form von American Aires-Aktien erfolgen wird. Die #airesathletes-Initiative stellt eine Verbindung zu professionellen Sportlern her, die sich, wie viele Tausende zufriedener Kunden, an Aires gewandt haben, weil sie von den bedeutenden Vorteilen der Aires-Technologie profitieren, insbesondere von der physiologischen Leistungsoptimierung durch die Modulation elektromagnetischer Frequenzen (EMF) und dem Schutz vor externen EMF-Quellen, die uns heute alle umgeben.

John Tavares schließt sich der kürzlich gestarteten #airesathletes-Kampagne an, die American Aires erstmals am 5. März 2024 ankündigte, als Maycee „The Future“ Barber, eine beeindruckende Präsenz in der Frauenfliegengewichtsklasse der Ultimate Fighting Championship (UFC), der erste Athletenpartner der Kampagne wurde. Nach Maycee kam Tiki Barber, der dreimalige NFL-Pro-Bowler, der als Rekordhalter für Rushing und Reception bei den New York Giants in den Ruhestand ging. Jetzt schließt sich John der Mission an, Menschen auf der ganzen Welt darüber aufzuklären, wie die Spitzentechnologie von Aires das Wohlbefinden von Körper und Geist steigern kann.

