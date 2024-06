Seite 2 ► Seite 1 von 2

Pforzheim (ots) - Mit Billigprodukten aus China haben viele Amazon-FBA-Händlergroße Erfolge erzielen können, doch mittlerweile häufen sich die Probleme mitder Importware. Butrus Said und Kilian Sell sind sich sicher: Der Handel miteuropäischen Produkten ist nicht nur sicherer und planbarer, sondern verschafftden Händlern auch einen großen Wettbewerbsvorteil. Mit Amazon Seller Systemzeigen sie Anfängern und Quereinsteigern, wie sie ein erfolgreichesAmazon-Business aufbauen und auf siebenstellige Umsätze skalieren können. Warumes mit Waren aus China vermehrt zu Problemen kommt und wie europäische Produktezu einem großen Vorteil gegenüber der Konkurrenz führen können, verraten dieAmazon-Experten in diesem Artikel.Für Händler auf der marktführenden Verkaufsplattform Amazon bietet sich dieChance, mit geringem Startkapital und überschaubarem Risiko ein FBA-Businessaufzubauen, das sich innerhalb kurzer Zeit auf ungeahnte Umsätze skalierenlässt. Dabei haben Einsteiger grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Entwederbeziehen sie ihre Ware aus China oder sie arbeiten mit Herstellern aus demeuropäischen Raum zusammen. Viele gehen den vermeintlich einfachen Weg undsetzen auf asiatische Billigwaren. Doch während es auch in den letzten Jahrenbereits immer wieder zu Preisanstiegen und Verzögerungen im Verkaufsprozess kam,häufen sich die Probleme mit der Importware mittlerweile stark. "Für Anfänger imAmazon-FBA-Business kann die Zusammenarbeit mit chinesischen Herstellernverheerende Folgen haben. Denn sich unberechenbar verändernde Faktoren zerreißenin kürzester Zeit die Kalkulation und machen den Zeitplan zunichte", warntButrus Said."Mit dem Angebot europäischer Produkte haben wir eine Lösung gefunden, die dasGeschäft sicherer macht und auch darüber hinaus große Wettbewerbsvorteilebietet", fährt der E-Commerce-Experte fort. Gemeinsam mit dem Marketing-ExpertenKilian Sell hat er Amazon Seller System gegründet: Ein Mentoringprogramm, dasdie umfassenden Expertisen beider Unternehmer vereint und ihr wertvolles Wissensowie marktführende und aktuelle Erfolgsstrategien an Anfänger undQuereinsteiger weitergibt. So lernen ihre Klienten nicht nur, wie sie einenerfolgreichen Amazon-Shop von Grund auf erstellen, sondern auch, wie sie ihreUmsätze in nur wenigen Monaten in ungeahnte Höhen treiben können. Dass dieKlienten von Butrus Said und Kilian Sell mit dem Verkauf in Europa hergestellteProdukte nach einem Jahr im Mentoring bereits siebenstellige Umsätze erzielen,