Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Effizienter Vertrieb erfordert optimale Prozesse. Als Gründerund Geschäftsführer der A&M Sales Solutions GmbH steht UnternehmensberaterMarvin Flenche KMU dabei zur Seite, ihren Vertrieb nachhaltig zu optimieren undso mehr Umsatz zu erzielen. Darüber hinaus bietet er mit umsatz.io das ersteCRM-System mit integrierter Unterstützung für Setter-Closer-Prozesse, umVertriebsprozesse noch komfortabler und effizienter zu gestalten. In diesemArtikel beleuchtet er, welche Kennzahlen am besten dafür geeignet sind,Vertriebsergebnisse messbar zu machen und Optimierungspotenzial aufzudecken.Effizienz ist im Vertrieb das A und O: In einer möglichst kurzen Zeit müssenmöglichst viele Leads akquiriert und eine möglichst hohe Zahl davon zumAbschluss geführt werden, um wirtschaftlich zu arbeiten. Damit das funktioniert,sind jedoch effektives Controlling und ständige Optimierung erforderlich."Informationen darüber, wie viele Anrufe zu Terminen führen, wann die meistenLeads abspringen oder wie viele Beratungsgespräche einen Kauf nach sich ziehen,liefern Unternehmen wertvolle Erkenntnisse, um ihre Vertriebsprozesse weiter zuoptimieren. Die anfallenden Daten sollten daher unbedingt effektiv genutztwerden", betont Marvin Flenche von der A&M Sales Solutions GmbH."Wer Erfolg messbar machen will, darf sich nicht von der Datenflut beirrenlassen, die im Vertrieb anfällt. Stattdessen gilt es, die Ergebnisse nachKennzahlen zu filtern und auszuwerten", so die Empfehlung des Experten. AlsGründer der A&M Sales Solutions GmbH hat er mit umsatz.io eine Softwarelösunggeschaffen, mit der er die Vertriebsbranche revolutioniert. Das CRM-System istspeziell für kleine und mittelständische Betriebe und Agenturen ausgelegt undunterstützt sie dabei, ihre Vertriebsprozesse zu optimieren und so schnellereund bessere Umsätze zu generieren. Im Folgenden hat Marvin Flenchezusammengefasst, auf welche Kennzahlen es im Vertriebs-Controlling besondersankommt.Die Schlagzahl: Performance beginnt mit QuantitätUm Erfolg zu messen, sollte der Vertrieb nach Abteilungen gegliedert betrachtetwerden. Dabei sind insbesondere vier Bereiche von Relevanz: die Akquise, dasSetting, das Closing und das Upsell-Closing. In all diesen Bereichen findet sichjedoch dieselbe Kennzahl, die sogenannte Schlagzahl, wieder. Allgemein drücktdiese aus, wie viele Menschen tatsächlich erreicht werden können, während imSetting und den folgenden Schritten zusätzlich zählt, wie viele der Kontakte