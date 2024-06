Berlin (ots) - Im Juni 2024 endet Runde 2 des Kooperationsprojekts "Wege zum

klimaneutralen Unternehmen" vom Verband Klimaschutz-Unternehmen und dem

Fachgebiet umweltgerechte Produkte und Prozesse (upp) der Universität Kassel.

Nach einem Pilotprojekt mit zehn Mitgliedern der Klimaschutz-Unternehmen in den

Jahren 2021 und 2022 entwickelten seit Sommer 2022 erneut zehn Unternehmen mit

wissenschaftlicher Unterstützung individuelle Maßnahmen und Fahrpläne für ihre

Transformation. Sieben der Betriebe sind Klimaschutz-Unternehmen, ein Drittel

der Projektunternehmen beschäftigte sich zusätzlich mit dem Thema

Kreislaufwirtschaft. Heute präsentierten sie bei der Woche der Umwelt in Berlin

ihre Ergebnisse.



Alle zehn Unternehmen haben ambitionierte Ziele: Der Großteil orientiert sich

mindestens an den Science Based Targets, die auf dem 1,5 °C-Ziel des Pariser

Abkommens basieren. Sie wollen bis 2045 treibhausgasneutral werden. Dafür will

die Gruppe bis zum Zwischenziel 2030 ihre Treibhausgasemissionen von mehr als

165.000 Tonnen in individuellen Basisjahren zwischen 2018 und 2021 um 80 Prozent

reduzieren auf etwas über 33.000 Tonnen. Das entspricht den Emissionen von fast

17.500 Erdumrundungen mit dem Auto oder mehr als 2.160 Flügen von Frankfurt nach

Mallorca.**







Klimaneutralität als strategisches Ziel zu verankern und die Transformation als

Chance zu begreifen. "Klimawandel ist ein Geschäftsrisiko, an das Betriebe ihre

Pläne anpassen müssen. Wenn sie negative Umweltauswirkungen ihrer Produkte,

Dienstleistungen und Prozesse minimieren, senken sie die Risiken nachhaltig",

sagt Philipp Andree, Geschäftsführer der Klimaschutz-Unternehmen. "Um in einem

wettbewerbsintensiven Markt weiterhin erfolgreich zu sein, müssen und wollen wir

uns transformieren. Das bedeutet Veränderung. Dabei ist es wichtig,

Auszubildende und Mitarbeiter*innen zu ermutigen Ideen einzubringen und sie zu

befähigen Maßnahmen umzusetzen. Sie werden zu Botschafter*innen, das stärkt

außerdem unser Image und erleichtert die Personalsuche", rät Geschäftsführer Tim

Kohlhaas von KIS Antriebstechnik, dessen Familienbetrieb mit 43

Mitarbeiter*innen bis 2027 energieautark werden will. Sich zu transformieren

kann für Unternehmen und ihre Lieferketten neue Geschäftsmodelle bedeuten wie

bei ZINQ, die Stahl- und Metallbauteile mit Zinkoberflächen vor Rost schützen:

"Damit die energetische und stoffliche Transformation*** gelingt, müssen wir

vollständig zirkulär wirtschaften. Dafür müssen fossile Energien auf Erneuerbare Seite 2 ► Seite 1 von 3



