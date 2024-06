Seite 2 ► Seite 1 von 2

Görlitz (ots) - Qualitätssicherung ist im digitalen Bereich essenziell -besonders dann, wenn die Projektbeteiligten wenig technische Erfahrungmitbringen. Mit der SIEVON GmbH haben es sich die Geschäftsführer Dominic Zedelund Romano Wollstein zur Aufgabe gemacht, Unternehmen bei der Umsetzung vonSoftwareprojekten mit ihrem Qualitätsverständnis zu unterstützen. Mit ihrereigenen Software liefern sie zudem ein Experten-Tool, das es dem Betriebermöglicht, dem Kunden subtil und zugleich einprägsam seine Professionalität zuvermitteln. Wie genau die Dienstleistung der beiden IT-Experten aussieht undwelche Vorteile ihre Software mit sich bringt, erfahren Sie hier.Ob Versicherungskonzern, Finanzbetrieb und Logistikunternehmen - Digitalisierungist ausschlaggebend, um sich gegen die Konkurrenz durchsetzen zu können. Deshalbsetzen immer mehr Betriebe auf individuelle Softwarelösungen, die sie externentwickeln lassen. Der Haken: Die Software weist in vielen Fällen qualitativeMängel auf, die den Betrieb negativ beeinflussen können. Ein Problem für denSoftwarelieferanten, der nur selten die Sicherheit und Qualität des eigenenProjekts unvoreingenommen beurteilen kann. Feedback von Außen kann in diesemFall helfen, die Sicherheit zu bekommen, ein einwandfreies Endprodukt an denKunden zu liefern. "Verschiedene Kunden bringen unterschiedliche Anforderungenmit sich - dem müssen sich die Entwickler bewusst sein. Wird sich dann inBereiche vorgewagt, für die überhaupt keine interne Expertise gegeben ist, gehtes oft in die falsche Richtung und zieht im schlimmsten Fall fatale Folgen nachsich", erklärt Dominic Zedel, Geschäftsführer der SIEVON GmbH."Eine externe Qualitätssicherung sorgt dafür, dass Softwarelieferanten in jedemFall den Anforderungen des Kunden gerecht werden können", ergänzt RomanoWollstein, ebenfalls Geschäftsführer der SIEVON GmbH. Mit ihrem Unternehmenunterstützen die beiden Experten ihre Kunden dabei, optimales Risikomanagementund effektive Strukturen zu implementieren, um die bestmögliche Softwarequalitätzu erreichen. Über 15 Jahre Berufserfahrung und mehr als 4.000 absolvierteProjekttage haben sie dazu inspiriert, nun auch ihre eigene Software an ihreKunden zu vertreiben. Schließlich sehen sie in ihrer täglichen Arbeit immerwieder, dass IT-Dienstleister im Vertrieb in Bezug auf die Profile ihrer Berateroft nur spärlich aufgestellt sind. Für ihre Kunden wünschen sich die beidenIT-Experten mehr und haben mit ihrer Software eine elegante und praktische