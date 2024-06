Actelis Networks bietet cyber-gehärtete, schnell einsatzbereite hybride Glasfaser-Netzwerklösungen für weitreichende Internet-of-Things (IoT)-Anwendungen an. Am späten Dienstag wurden neue Aufträge für seine cyber-geschützte Technologie bekanntgegeben, die in drei US-Militärbasen eingesetzt werden soll. Die Aktie notiert am Mittwoch zeitweise bei über vier US-Dollar, nachdem sie den Dienstagshandel bei 0,47 US-Dollar beendet hatte.

Anfang 2024 erhielt Actelis die Zertifizierung durch das Joint Interoperability Test Command und wurde in die Liste der zugelassenen Produkte des US-Department of Defense Information Network (DoDIN) aufgenommen. Im Februar erhielt das Unternehmen zudem die Zertifizierung des National Institute of Standards and Technology (NIST) des US-Handelsministeriums für den kryptographischen Standard FIPS 140-2.