ATHEN/NIKOSIA/ANKARA (dpa-AFX) - Sonnenhungrige Touristen kommen derzeit in Griechenland, auf Zypern und in der Türkei voll auf ihre Kosten - doch wie viele Einheimische leiden sie auch unter der ungewöhnlichen Hitze. Früher als in anderen Jahren erreichen die Temperaturen in Südosteuropa Extremwerte: In drei Regionen in Griechenland wurden am Dienstag über 39 Grad gemessen - so hoch lagen die Werte Anfang Juni seit Beginn der Aufzeichnungen noch nie, wie das griechische Wetteramt mitteilte.

Die zyprische Wetterbehörde gab eine "Extreme Hitzewarnung" heraus: Auf der drittgrößten Mittelmeerinsel sollten am Dienstag und auch an den folgenden Tagen teils 44 Grad herrschen. "Hohe Temperaturen sind ein Gesundheitsrisiko für vulnerable Menschen, etwa Ältere und Kleinkinder. Folgen Sie den Anweisungen der Behörden", hieß es. Generell raten Mediziner dazu, tagsüber Anstrengungen im Freien zu vermeiden, viel zu trinken und leichte, weite, helle Kleidung zu tragen.